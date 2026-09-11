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Zdá se vám, že Apple v poslední době neinovuje? Na nejnovější model přechází lidé s pět let starým telefonem

iPhone
R. ZavřelRoman Zavřel
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Zdá se vám že Apple v poslední době příliš neinovuje a mezigenerační přechod mezi modely iPhone nedává smysl? Ono to totiž ani smysl dávat nemá. Pojďme se na to podívat optikou čísel a čistě matematicky bez nějakých pocitů a dojmů. Apple uvedl v lednu 2026, že má 2,5 miliardy aktivních zařízení, ze kterých přibližně 1,4 miliardy představuje iPhone (podle průzkumu Bank of America) . Největší podíl na trhu má pak překvapivě iPhone 13 a to konkrétně 11,17% trhu. To představuje 156,4 milionu kusů. Kdyby se tak letos každý uživatel dnes již 5 generací starého telefonu rozhodl přejít na iPhone 18 Pro, znamenalo by to pro Apple, že jen těmto lidem prodá letos 156 milionů iPhone 18 Pro. Vzhledem k tomu, že Apple ročně dodává 220-230 milionů telefonů, tak by 71% všech iPhone 18 Pro mířil právě na zákazníky, kteřé přechází z pět generací starého modelu. A uznejte sami, že přechod z iPhone 13 na iPhone 18 Pro nebo iPhone 18 na jaře příštího roku již je opravdu znatelný přechod a nový telefon pro vás bude přinášet řadu benefitů.

iPhone 18 Pro 1 iPhone 18 Pro 1
iPhone 18 Pro 2 iPhone 18 Pro 2
iPhone 18 Pro 3 iPhone 18 Pro 3
iPhone 18 Pro 4 iPhone 18 Pro 4
iPhone 18 Pro 5 iPhone 18 Pro 5
iPhone 18 Pro 6 iPhone 18 Pro 6
iPhone 18 Pro 7 iPhone 18 Pro 7
iPhone 18 Pro 8 iPhone 18 Pro 8
iPhone 18 Pro 9 iPhone 18 Pro 9
iPhone 18 Pro 10 iPhone 18 Pro 10
iPhone 18 Pro 11 iPhone 18 Pro 11
iPhone 18 Pro 12 iPhone 18 Pro 12
iPhone 18 Pro 13 iPhone 18 Pro 13
iPhone 18 Pro 14 iPhone 18 Pro 14
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Tím navíc nic nekončí, Apple má také množství zákazníků s iPhone 15 Pro a 15 Pro Max, kterých je dohromady téměř 17% z celkového podílu všech iPhonů a i ti by letos přecházeli z již 3 roky staré generace. Fotoaparát iPhone 18 Pro, procesor i chlazení je oproti iPhone 15 Pro zcela na jiné úrovni. Pokud se vám tedy zdá, že Apple neinovuje dostatečně rychle, je potřeba si uvědomit, že si nové telefony kupují i lidé, kteří mají 5 let starý model nebo třeba tři roky starý model a že v podstatě Apple dokáže celou svou roční produkci prodat zákazníkům, kteřé mají tři,čtyři nebo pět leto starý model a chtějí přejít na novější, u kterého se skutečně setkají s výrazným posunem. Apple již nějakou tu dobu zkrátka nemá ptořebu inovovat tak, jako tomu bylo dřív, protože ví, že na nejnovější model přechází ve většině lidé, pro které to bude extrémní skok kupředu.

Model Podíl v TOP 10 TelemetryDeck
iPhone 13 11,17 %
iPhone 17 Pro 11,12 %
iPhone 16 Pro 10,98 %
iPhone 17 Pro Max 10,95 %
iPhone 15 10,77 %
iPhone 17 10,33 %
iPhone 16 9,11 %
iPhone 16 Pro Max 8,76 %
iPhone 15 Pro 8,70 %
iPhone 15 Pro Max 8,09 %

 

Zdroj
Diskuze
Apple

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