Zdá se vám, že Apple v poslední době neinovuje? Na nejnovější model přechází lidé s pět let starým telefonem

Zdá se vám že Apple v poslední době příliš neinovuje a mezigenerační přechod mezi modely iPhone nedává smysl? Ono to totiž ani smysl dávat nemá. Pojďme se na to podívat optikou čísel a čistě matematicky bez nějakých pocitů a dojmů. Apple uvedl v lednu 2026, že má 2,5 miliardy aktivních zařízení, ze kterých přibližně 1,4 miliardy představuje iPhone (podle průzkumu Bank of America) . Největší podíl na trhu má pak překvapivě iPhone 13 a to konkrétně 11,17% trhu. To představuje 156,4 milionu kusů. Kdyby se tak letos každý uživatel dnes již 5 generací starého telefonu rozhodl přejít na iPhone 18 Pro, znamenalo by to pro Apple, že jen těmto lidem prodá letos 156 milionů iPhone 18 Pro. Vzhledem k tomu, že Apple ročně dodává 220-230 milionů telefonů, tak by 71% všech iPhone 18 Pro mířil právě na zákazníky, kteřé přechází z pět generací starého modelu. A uznejte sami, že přechod z iPhone 13 na iPhone 18 Pro nebo iPhone 18 na jaře příštího roku již je opravdu znatelný přechod a nový telefon pro vás bude přinášet řadu benefitů.
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Tím navíc nic nekončí, Apple má také množství zákazníků s iPhone 15 Pro a 15 Pro Max, kterých je dohromady téměř 17% z celkového podílu všech iPhonů a i ti by letos přecházeli z již 3 roky staré generace. Fotoaparát iPhone 18 Pro, procesor i chlazení je oproti iPhone 15 Pro zcela na jiné úrovni. Pokud se vám tedy zdá, že Apple neinovuje dostatečně rychle, je potřeba si uvědomit, že si nové telefony kupují i lidé, kteří mají 5 let starý model nebo třeba tři roky starý model a že v podstatě Apple dokáže celou svou roční produkci prodat zákazníkům, kteřé mají tři,čtyři nebo pět leto starý model a chtějí přejít na novější, u kterého se skutečně setkají s výrazným posunem. Apple již nějakou tu dobu zkrátka nemá ptořebu inovovat tak, jako tomu bylo dřív, protože ví, že na nejnovější model přechází ve většině lidé, pro které to bude extrémní skok kupředu.
|Model
|Podíl v TOP 10 TelemetryDeck
|iPhone 13
|11,17 %
|iPhone 17 Pro
|11,12 %
|iPhone 16 Pro
|10,98 %
|iPhone 17 Pro Max
|10,95 %
|iPhone 15
|10,77 %
|iPhone 17
|10,33 %
|iPhone 16
|9,11 %
|iPhone 16 Pro Max
|8,76 %
|iPhone 15 Pro
|8,70 %
|iPhone 15 Pro Max
|8,09 %
Mám iPhone 13 Pro a pořád nevidím důvod, proč přejít…
mam 12 Pro Max .. slouzi od roku 2021 a snad jeste par roku vydrzi … takze trosku narusuju tuto statistiku …
mam rad Apple i kvuli tomu, ze ho pouzivam neskutecne roky nez totalne umre (jeste mam doma funkcni iP 4 a iP5 … ) … umre vetsinou z duvodu mechaniceho zniceni (MB Air do ktereho se vyleje skenice Coca Coly, prvni verze iPad 1 generace ktery poi 7mi letech kazdodenniho pouzivani oddeli mechanicky telo od displeje a po nekolima padech na dlazbu je displej v rozich popraskany … )
jeden z duvodu proc mam Apple rad … zdanlive je to draha znacka, ale pri zhodnoceni TCO je to naprosto super … a navic je to hezky …