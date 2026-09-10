Office 2024 Pro Plus nyní za zvýhodněnou cenu

Komerční sdělení: Pokud pravidelně používáte Word, Excel, PowerPoint nebo Outlook, spolehlivý kancelářský software pro počítač je nezbytností. Pro uživatele, kteří dávají přednost jednorázovému nákupu před opakovanými platbami za předplatné, je Office 2024 Pro Plus nyní k dispozici za zvýhodněnou cenu v rámci akce Godeal24 Office Mad Sale.
Nejnovější verze kancelářského balíku Microsoft Office přináší několik nových funkcí a vylepšení, včetně 14 nových funkcí v Excelu, PowerPoint Cameo, vylepšeného plánování v Outlooku a plnohodnotného tmavého režimu. Je navržena pro každodenní úkoly, jako je psaní dokumentů, práce s tabulkami, tvorba prezentací a správa e-mailů.
Během akce je Office 2024 Pro Plus dostupný za 19,99 € na jeden počítač. Licence funguje na trvalém modelu, což znamená, že uživatelé mohou provést jednorázový nákup namísto pravidelného měsíčního nebo ročního předplatného. Pro ty, kteří potřebují Office na více počítačích, nabízí balíček pro 3 PC ještě nižší cenu 16,66 € za PC. Jde o praktickou možnost pro domácnosti nebo malé kanceláře, které potřebují software na více zařízeních.
Pokud zvažujete upgrade svého kancelářského softwaru, podívejte se na aktuální nabídku dříve, než akce skončí.
Získejte Office 2024 Pro za dostupnou cenu!
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 19,99 €
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 49,99 € (pouze 16,66 €/PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 28,28 €
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 54,25 € (pouze 27,13 €/klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 76,25 € (pouze 25,42 €/klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 124 € (pouze 24,8 €/PC)
- Office 2021 Home and Business pro Mac – 89 €
- Office 2024 Home pro PC/Mac – 119,99 €
Windows 11 Pro pomáhá uživatelům využít více možností díky pokročilým funkcím pro lepší kontrolu, zabezpečení a efektivitu. Díky vylepšenému multitaskingu, nástrojům pro správu systému a funkcím s podporou AI v Copilotu nabízí chytřejší základ pro studium, práci i tvorbu. Upgradujte na Windows 11 Pro za 12,25 €. Prohlédněte si tyto nabídky softwaru a objevte nástroje, které vám pomohou pracovat chytřeji na výkonnějším PC.
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- Win 11 Professional Key – 12,25 €
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24,25 € (pouze 12,13 €/klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35,25 € (pouze 11,75 €/klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53,25 € (pouze 10,65 €/klíč)
- Win 11 Home Key – 12,15 €
- Win 10 Professional Key – 8,25 €
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- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 31,25 €
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 31,15 €
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,59 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,99 €
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- Project Professional 2024 – 1 PC – 55,99 €
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- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €
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