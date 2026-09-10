iPhone 18 Pro Max si zachoval rozměry, přesto znatelně přibral. Může za to chlazení i větší baterie

Nejočekávanější jablečná keynote tohoto roku je za námi. A nesla se v duchu několika překvapení. Navzdory spekulacím o možném nárůstu tloušťky si nový iPhone 18 Pro Max zachoval naprosto stejné rozměry jako loňský model, a sice 163,4 × 78 × 8,75 mm.
Skvělou zprávou pro stávající majitele tak je, že pouzdra a kryty z iPhonu 17 Pro Max budou pasovat i na letošní novinku. Telefon však citelně „přibral“. Hmotnost činí 249 gramů, což představuje nárůst o 16 gramů. Novinka se tak stala vůbec nejtěžším neskládacím iPhonem v historii Applu a překonala i dřívějšího rekordmana (model iPhone 14 Pro Max měl 240 gramů. Menší iPhone 18 Pro rovněž ztěžkl, a to z 206 na 211 gramů.
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Pokročilá odpařovací komora a rekordní výdrž
Za vyšší hmotností stojí především větší akumulátor a přepracovaný chladicí systém. Řada iPhone 18 Pro dostala novou odpařovací komoru (vapor chamber), která zabírá trojnásobnou plochu, pro účinnější odvod tepla. Díky ní a použití materiálů s vyšší tepelnou vodivostí zvládne nový čip A20 Pro poskytovat až o 40 procent vyšší udržitelný výkon než loňský A19 Pro.
Větší akumulátor navíc přináší až o 6 hodin delší výdrž při přehrávání videa oproti předchozí generaci. Ačkoliv je 249 gramů úctyhodná váha, absolutním jablečným rekordmanem zůstává skládací model iPhone Duo s hmotností 254 gramů. Ačkoli v řeči čísel je nárůst hmotnosti velký, mám za to, že to nikoho trápit nebude. Co může být leckomu trnem v oku je navýšení ceny. iPhone Pro začíná na 34 990 Kč, Pro Max na 37 990 Kč.