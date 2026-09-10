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iPhone 18 Pro Max si zachoval rozměry, přesto znatelně přibral. Může za to chlazení i větší baterie

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Nejočekávanější jablečná keynote tohoto roku je za námi. A nesla se v duchu několika překvapení. Navzdory spekulacím o možném nárůstu tloušťky si nový iPhone 18 Pro Max zachoval naprosto stejné rozměry jako loňský model, a sice 163,4 × 78 × 8,75 mm.

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Skvělou zprávou pro stávající majitele tak je, že pouzdra a kryty z iPhonu 17 Pro Max budou pasovat i na letošní novinku. Telefon však citelně „přibral“. Hmotnost činí 249 gramů, což představuje nárůst o 16 gramů. Novinka se tak stala vůbec nejtěžším neskládacím iPhonem v historii Applu a překonala i dřívějšího rekordmana (model iPhone 14 Pro Max měl 240 gramů. Menší iPhone 18 Pro rovněž ztěžkl, a to z 206 na 211 gramů.

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Apple iPhone 18 pro Apple iPhone 18 pro
apple iphone 18 pro apple iphone 18 pro
iPhone 18 Pro max iPhone 18 Pro max
iPhone 18 Pro max iPhone 18 Pro max
iPhone 18 Pro max iPhone 18 Pro max
iPhone 18 Pro max iPhone 18 Pro max
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Pokročilá odpařovací komora a rekordní výdrž

Za vyšší hmotností stojí především větší akumulátor a přepracovaný chladicí systém. Řada iPhone 18 Pro dostala novou odpařovací komoru (vapor chamber), která zabírá trojnásobnou plochu, pro účinnější odvod tepla. Díky ní a použití materiálů s vyšší tepelnou vodivostí zvládne nový čip A20 Pro poskytovat až o 40 procent vyšší udržitelný výkon než loňský A19 Pro.

Větší akumulátor navíc přináší až o 6 hodin delší výdrž při přehrávání videa oproti předchozí generaci. Ačkoliv je 249 gramů úctyhodná váha, absolutním jablečným rekordmanem zůstává skládací model iPhone Duo s hmotností 254 gramů. Ačkoli v řeči čísel je nárůst hmotnosti velký, mám za to, že to nikoho trápit nebude. Co může být leckomu trnem v oku je navýšení ceny. iPhone Pro začíná na 34 990 Kč, Pro Max na 37 990 Kč.

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Diskuze
iPhone 18 Pro Max

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