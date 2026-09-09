Touch ID se má dnes vrátit do iPhone. Nový „důkaz“ v iOS 27 ale vyvolává víc otázek než odpovědí

První skládací iPhone má přinést celou řadu zajímavých novinek, ale zároveň také návrat technologie, se kterou se Apple u svých vlajkových telefonů rozloučil před dlouhými lety. iPhone Ultra má totiž podle dosavadních úniků vyměnit Face ID za Touch ID integrované do bočního tlačítka. Jen pár hodin před očekávanou premiérou se navíc nyní v iOS 27 objevil zdánlivě jasný důkaz, že tomu tak skutečně bude. Jenže při bližším pohledu už zdaleka tak jasný není.
Vývojář a průzkumník kódu vystupující pod přezdívkou pdfu totiž v iOS 27 narazil na řetězce související s funkcí Car Key. Ty odkazují na iPhone, který má současně podporovat Ultra Wideband a Touch ID, což je velmi zajímavá kombinace, protože všechny dosavadní iPhone s UWB, počínaje iPhone 11, využívají Face ID. Podle pdfu tak jde o potvrzení toho, že se v systému počítá s novým iPhone vybaveným Touch ID.
Je tu však jeden zásadní háček. Problém je totiž v tom, že nalezený kód vůbec nemusí odkazovat na konkrétní zařízení, protože Apple v podobných případech používá obecné systémové kontroly schopností zařízení. Jinými slovy, systém jednoduše zjišťuje, zda daný hardware podporuje Touch ID a Ultra Wideband, aniž by tím automaticky potvrzoval existenci iPhone s touto kombinací. Nový objev tedy není určitě definitivním důkazem návratu Touch ID, jak se na první pohled zdálo, což ale zároveň samozřejmě neznamená, že dosavadní informace o iPhone Ultra byly špatně.
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Realita je totiž i přesto, že výše zmíněné nelze brát vyloženě jako důkaz, přesně opačná. Touch ID se přeci jen u skládacího iPhone objevuje v únicích už déle než rok a v posledních měsících se na tomto řešení shoduje několik zdrojů. Důvodem má být především extrémně tenká konstrukce. iPhone Ultra má mít po rozevření tloušťku jen přibližně 4,5 mm, což Apple údajně neposkytuje dostatek prostoru pro kompletní TrueDepth systém potřebný pro Face ID. Biometrické ověřování proto má převzít čtečka otisků prstů v bočním tlačítku.
Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o docela symbolický návrat. Posledním vlajkovým iPhone s Touch ID byl iPhone 7 z roku 2016, takže snímač otisků prstů se do nejvyšší řady vrátí po zhruba deseti letech. Tentokrát však nikoliv do ikonického tlačítka Home, ale do bočního tlačítka podobně jako u některých iPad.
Nový objev v iOS 27 tedy sám o sobě Touch ID v iPhone Ultra nepotvrzuje. V kombinaci se všemi dosavadními úniky ale stále vypadá jeho návrat velmi pravděpodobně. Definitivní odpověď už naštěstí nebudeme hledat dlouho – Apple má svůj první skládací iPhone představit zítra, 9. září. A co myslíte vy, jak vše nakonec dopadne?