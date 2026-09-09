Poslední úniky před představením prvního ohebného iPhone: Nové jméno, cena i dostupnost

O prvním skládacím iPhone píšeme už dlouhé měsíce jako o iPhone Ultra. A přestože jsme ještě před pár dny upozorňovali na možnost, že Apple nakonec sáhne po označení iPhone Duo, Ultra stále působilo jako pravděpodobnější varianta, byť jsem už tehdy upozorňoval na to, že právě tyto „last-minute“ úniky názvů se v minulosti ukázaly jako pravdivé. Asi proto úplně nepřekvapí, že jen pár hodin před dnešní Keynote je nyní všechno jinak. Spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu totiž přišel s poslední várkou informací, podle nichž se první skládací telefon Apple skutečně bude jmenovat iPhone Duo.
Název přitom ve výsledku dává smysl. Půjde totiž vlastně o vůbec první iPhone se dvěma displeji, konkrétně jedním klasickým na vnější straně a druhým velkým skládacím uvnitř. Apple navíc označení Duo používal už v minulosti například u PowerBook Duo nebo MagSafe Duo Charger. Pokud má tedy Gurman pravdu, můžeme označení iPhone Ultra po dlouhých měsících spekulací definitivně hodit za hlavu.
Jméno navíc není jedinou zajímavou informací. Gurman totiž tvrdí, že iPhone Duo bude začínat na 1 999 dolarech, což je paradoxně o něco příjemnější částka, než naznačovaly některé předchozí odhady pohybující se mezi 2 000 až 2 500 dolary. Apple má dokonce část současného růstu cen paměťových komponent vzít na sebe, aby dokázal cenu telefonu udržet na konkurenceschopnější úrovni. Zde se nicméně sluší jedním dechem dodat, že nejvybavenější iPhone Duo má podle Gurmana skutečně atakovat cenu 3000 dolarů, takže pravděpodobně skutečně půjde o 2TB variantu. U 1TB si totiž jen stěží dokážu představit, že by cenu navýšila oproti základu o 1000 dolarů.
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Do prodeje až v říjnu
Potvrzeny jsou podle všeho i pouhé dvě barevné varianty. iPhone Duo bude podle Gurmanových informací dostupný v bílé a tmavě modré. Mnohem zajímavější je ale bezesporu termín zahájení prodeje. Zatímco iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max se očekávají v obchodech ještě během září (pravděpodobně pak už příští pátek), iPhone Duo se má začít prodávat nejdříve v říjnu. Přesné datum zatím známé není. Ani pozdější dostupnost však ve výsledku absolutně nepřekvapí. Není tomu totiž tak dávno, co se médii prohnaly zprávy o tom, že i nyní zvládá Apple vyrábět jen několik stovek kusů těchto zařízení denně, takže je jasné, že než si vytvoří alespoň nějaké skladové zásoby, bude potřebovat spoustu času.
Třešničkou na dortu tohoto čerstvého úniku je pak informace, která byla paradoxně ještě před pár dny vyvracena. Řeč je konkrétně o podpoře Apple Pencil, o které jsme nedávno slyšeli, že jí Apple ve spojení s ohebným iPhone testoval, ale nakonec její podporu neměl zařadit. Gurmanovy zdroje však nyní tvrdí opak. Myslím si ale, že toto rozhodnutí je vlastně docela dobré. V kombinaci s téměř osmipalcovým vnitřním displejem by totiž mohl iPhone Duo po rozevření fungovat skutečně jako jakýsi miniaturní iPad, což jeho využitelnost posune na novou úroveň.
Pokud se dnešní informace potvrdí, Apple si dokázal jedno z největších překvapení uhlídat prakticky až do posledních hodin. O samotném skládacím iPhone totiž sice už víme dlouho a známe téměř celý jeho hardware, ale jeho skutečné jméno nám možná celou dobu leželo přímo před očima. iPhone Duo mi navíc dává pro první generaci skládačky větší smysl než obecné Ultra. Definitivně jasno budeme mít už dnes večer. A my v redakci se i s ohledem na tyto čerstvé úniky nemůžeme premiéry dočkat.