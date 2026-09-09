Majitelé iPhonů 14, 15 a 16 mají důvod k radosti. Apple jim nechá satelitní funkce další rok zdarma

Majitelé starších iPhonů mohou začít jásat. Apple spolu s představením letošní generace nových iPhonů oznámil, že prodlužuje bezplatný přístup k satelitním funkcím o další rok.
Zpráva se týká majitelů iPhonů 14, iPhonů 15 a iPhonů 16 za splnění stanovených podmínek.
Prodloužení se vztahuje na zařízení aktivovaná v zemi podporující satelitní služby Applu před půlnocí pacifického času 9. září. Právě dostupnost podle jednotlivých zemí je přitom stále důležitá – Apple nenabízí všechny satelitní funkce ve všech regionech a rozdíly existují jak mezi jednotlivými státy EU, tak mimo Evropu.
Satelit už dávno není jen pro nouzové volání
Apple začal satelitní připojení nabízet s iPhonem 14 a původně sliboval dva roky bezplatného používání. Od té doby však období několikrát prodloužil. Pro majitele iPhonů 14 jde již minimálně o třetí takové prodloužení, zatímco uživatelé iPhonů 16 se do podobného programu dostávají poprvé.
Samotné satelitní funkce se mezitím výrazně rozrostly. Kromě Emergency SOS přes satelit umožňuje Apple v podporovaných zemích posílat zprávy bez mobilního signálu či Wi-Fi, sdílet svou polohu přes Najít a využít také silniční asistenci přes satelit.
Prakticky jde o jednu z těch funkcí, kterou většina lidí možná celé měsíce vůbec nepoužije, ale v okamžiku, kdy ji skutečně potřebuje, může být mimořádně důležitá. Typickým příkladem jsou výlety do hor, odlehlejší oblasti nebo cesty místy bez pokrytí mobilním signálem.
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Stále nevíme, kolik bude služba stát
Apple zatím neprozradil, zda vůbec a případně kolik bude za satelitní funkce v budoucnu účtovat. Opakované prodlužování bezplatného období navíc ukazuje, že firma s přechodem na placený model zjevně nijak nespěchá.
Pro majitele podporovaných iPhonů je každopádně podstatné jediné: pokud jejich zařízení splňuje podmínky, mohou satelitní služby využívat bez dalších poplatků minimálně další rok. A vzhledem k tomu, že Apple jejich bezplatnou dostupnost prodlužuje opakovaně, nelze vyloučit ani další pokračování.