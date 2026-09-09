iPhone Ultra možná dorazí do této země se zpožděním. Výrobu komplikují přísné testy odolnosti

Dlouho očekávaný první skládací telefon od Applu by se mohl do Číny dostat později než do zbytku světa. Tvrdí to poměrně spolehlivý čínský leaker vystupující na sociální síti Weibo pod přezdívkou Instant Digital. Důvodem mají být velmi omezené počáteční skladové zásoby a nutnost pečlivě rozdělit první vyrobené kusy mezi jednotlivé světové regiony.
Tato varování přímo navazují na nedávné zprávy z Japonska, podle nichž se jablečnému gigantovi koncem srpna nedařilo kvůli mimořádně přísným interním standardům kvality vyrobit více než několik stovek kusů denně. Apple si sice pro letošní rok údajně objednal přibližně 10 milionů kusů, nicméně náročné testy odolnosti kloubu a samotného ohebného displeje trvají podstatně déle, než se původně očekávalo.
Podobné obavy už dříve zazněly také v Austrálii. Tamní zdroje předpovídaly, že prodej skládacího iPhonu bude nabíhat postupně stát po státu v průběhu několika měsíců a v první fázi se zařízení dočkají výhradně zákazníci v USA.
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Gurman zásadní zpoždění odmítá
Proti těmto skeptickým hlasům však stojí Mark Gurman z Bloombergu. Ten se nechal slyšet, že by byl „velmi překvapen“, kdyby skládací telefon nevyšel ve stejnou dobu jako klasické modely iPhone 18 Pro, případně jen v těsném závěsu za nimi. V rozhovoru pro portál Tom’s Guide uvedl, že očekává buď současný start prodeje, nebo odklad v řádu pouhých několika týdnů. Teorie o velkých zpožděních a kolapsu dodavatelského řetězce označil za nepravděpodobné. Ať už to s vydáním iPhone Ultra dopadne jakkoliv, je už nyní jasné, že jde o nejočekávanější produkt tohoto roku a věřím, že byť i drobné zpoždění zákazníci Applu odpustí. Na iPhone Ultra se těším od doby, co jsem před mnoha lety psal o prvních spekulacích. Snad vše dopadne na jedničku.