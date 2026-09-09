iPhone 18 Pro pár hodin před premiérou odhalen na videu! Takhle funguje jeho úplně nový Dynamic Island

Do představení iPhone 18 Pro zbývá už jen několik hodin a jedna z jeho očekávaných novinek se nyní vůbec poprvé ukázala v akci. Vývojář a leaker vystupující pod přezdívkou pdfu totiž dokázal v simulátoru iOS 27 aktivovat nový režim Dynamic Island, který je podle všeho připravený právě pro iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. A tento jeho husarský kousek nepřekvapivě potvrzuje, že Apple letos Dynamic Island nejen zmenší, ale také prakticky využije prostor, který tím na displeji získá.
Nový Dynamic Island totiž podle všeho zvládne pracovat až se třemi Live Activities současně. Od představení iPhone 14 Pro v roce 2022 přitom podporoval maximálně dvě, mezi kterými dokázal rozdělit dostupný prostor. U iPhone 18 Pro se ale má díky menšímu výřezu vejít ještě třetí aktivita a uživatel mezi nimi bude moci přepínat. Přesně tuto funkci krátce před zveřejněním videa popsal také Mark Gurman z Bloombergu, o čemž jsme vás informovali před chvílí také.
Great reporting from @markgurman. The new Dynamic Island with 3 items is already supported in iOS 27. Here’s what it looks like.
The code requires a sensor region less than 100 layout points wide, or below 16.57 mm for this new mode. iPhone 17 Pro was 20.76 mm. https://t.co/jZshu4rFXx pic.twitter.com/mL46rcEirh
— pdfu (@itspdfu) September 9, 2026
Dynamic Island se musí zmenšit zhruba o pětinu
Nový režim se třemi aktivitami se podle pdfu aktivuje pouze v případě, že oblast senzorů zabírá méně než 100 layout points, což odpovídá šířce pod 16,57 mm. Pro srovnání, u současného iPhone 17 Pro měří tato oblast 20,76 mm, takže Apple musí prostor Dynamic Islandu zmenšit přibližně o 20 %.
Právě menší Dynamic Island je přitom jednou z nejdéle skloňovaných designových změn iPhone 18 Pro. Apple má část komponent systému Face ID přesunout pod samotný displej, díky čemuž už nebude potřebovat tak velký fyzický výřez jako doposud. Některé dřívější úniky dokonce hovořily o zmenšení až o 35 %, nynější data z iOS 27 ale minimálně potvrzují, že systém skutečně počítá s podstatně užší oblastí senzorů, byť ne tak velkorysou, jak prvotní úniky hlásaly. Myslím si však, že i zhruba 20% zmenšení bude opravdu citelné.
Samotný vzhled iPhone 18 Pro se ale jinak proti loňské generaci výrazně měnit nemá. Apple má tedy zachovat podobnou konstrukci a největší změny schovat dovnitř, kdy kromě menšího Dynamic Island nasadí například 2nm čip A20 Pro, úspornější LTPO+ displej, delší výdrž baterie, přepracované chlazení a fotoaparát s proměnlivou clonou, byť u něj stále není jisté, zda nebude vyhrazen pouze většímu iPhone 18 Pro Max.
Za mě je ale právě nový Dynamic Island pěkným příkladem toho, jak má podobná změna vypadat. Apple jej nezmenšuje jen proto, aby mohl na Keynote ukázat o pár milimetrů menší výřez, ale získaný prostor rovnou využije pro další funkci. A díky dnešnímu videu už prakticky víme, jak bude fungovat. Teď zbývá jen počkat, jak bude vypadat přímo na skutečném iPhone 18 Pro a hlavně, jak moc využitelné tři Live Activities v reálném životě budou. Osobně mi totiž přijde, že vlastně ani dvě souběžné živé aktivity puštěné moc často nemám. Asi bych se proto nedivil, kdyby Apple celý jejich systém trochu poupravil, aby byl celkově ještě využitelnější.