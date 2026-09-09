Apple pár hodin před Keynote odhalil 37 tajemných zařízení! Jeden neznámý iPhone je velkou záhadou

Do zahájení dnešní Apple Keynote zbývá už jen několik hodin, takže rozhodně nepřekvapí, že Apple intenzivně připravuje své systémy na příchod nové generace hardwaru. Vývojář Aaron Perris totiž v backendu Apple objevil rovnou 37 nových hardwarových identifikátorů, které patří dosud nevydaným iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Apple TV a produktům pro chytrou domácnost. A především v případě iPhone tu máme jednu docela zajímavou záhadu.
Apple totiž do systému přidal sedm nových identifikátorů iPhone od iPhone19,1 až po iPhone19,7. Háček je však v tom, že podle dosavadních úniků známe pouze šest modelů, které mají tvořit nadcházející generaci. Dnes se očekává představení iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a prvního skládacího iPhone, zatímco na začátku příštího roku mají dorazit iPhone 18, iPhone Air 2 a iPhone 18e. Bavíme se tak o příchodu šesti iPhone v dohledné době. Sedmý identifikátor tedy v tuto chvíli nemá jasné vysvětlení.
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Má Apple ještě jeden tajný iPhone?
Identifikátor navíc ale samozřejmě hned neznamená, že má Apple v rukávu schovaný další iPhone. Hardwarové identifikátory totiž nemusí odpovídat jednotlivým obchodním modelům a sedmá položka může označovat například jinou hardwarovou variantu některého z již známých zařízení. Osobně bych si proto vsadil třeba na čínskou verzi ohebného iPhone, která bude vybavena zdířkou na SIM kvůli tamním zákonům. Pár hodin před největší Keynote roku je ale její objevení přinejmenším zajímavé.
I zbytek seznamu nicméně rozhodně stojí za pozornost. Kromě sedmi iPhone se totiž v databázi objevilo devět identifikátorů pro Mac, osm pro iPad, devět Apple Watch, jedna Apple TV a trojice zařízení spadajících do kategorie HomeAccessory. Celkem se tedy dostáváme právě na 37 nových identifikátorů.
Část z nich lze poměrně snadno spojit s produkty, o kterých už nějakou dobu slýcháme. Mezi nimi jsou Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4, nová Apple TV, dlouho očekávané centrum chytré domácnosti nebo budoucí Mac s čipy M6 a OLED iPad mini. U většiny položek ale zatím přesně nevíme, co označují. Nicméně vzhledem k tomu, kolik spekulací se okolo budoucích Apple produktů v poslední době objevuje, vlastně není podobná nálož identifikátorů žádným velkým překvapením.
Rozkrývání těchto identifikátorů započne Apple už dnes večer představením nové generace iPhone, Apple Watch a AirPods. Největší otázkou je teď samozřejmě onen sedmý iPhone. Klidně může jít jen o technickou variantu známého modelu, ale pokud má Apple na dnešní večer připravené skutečné překvapení, právě tady možná vidíme jeho první stopu.