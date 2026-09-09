Apple měl dnes představit revoluční AirPods s kamerami! Na poslední chvíli je ale odložil

Dnešní Apple Keynote měla být podle všeho ještě nabitější, než nakonec bude. Reportér Mark Gurman z Bloombergu totiž nyní přišel s tím, že Apple původně plánoval právě dnes představit novou špičkovou verzi AirPods vybavenou kamerami. Nakonec ale z premiéry sešlo a jedna z nejzajímavějších novinek posledních let byla přesunuta až na rok 2027.
O AirPods s kamerkami se v posledních měsících mluvilo poměrně intenzivně a ještě začátkem srpna Gurman tvrdil, že jejich vývoj pokročil natolik, že by se mohly začít prodávat před koncem letošního roku. Apple měl navíc pracovat dokonce na dvou různých variantách, přičemž dokončenějším měl být model s kódovým označením B790. Ten vycházel z AirPods Pro 3 s tím, že jej měl Apple prodávat už letos na podzim jakožto vyšší verzi právě Pro modelu. V polovině srpna jej však z letošní roadmapy stáhl.
Kamery přitom neměly sloužit ke klasickému fotografování nebo natáčení videa, ale jejich hlavním úkolem bylo poskytovat informace funkci Visual Intelligence a nové Siri AI. AirPods by díky nim dokázaly analyzovat okolí uživatele a Siri by následně mohla odpovídat na otázky týkající se věcí, které má člověk právě před sebou.
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Jak daleko byl Apple s vývojem, ukázal srpnový únik přímo z macOS Tahoe 26.7, ve kterém se našlo oficiální demonstrační video. To zachycuje konkrétně muže, který ukáže AirPods knihu a požádá Siri, aby si ji uložila na později. Kód následně odhalil například to, že každé sluchátko mělo mít vlastní kamerový senzor schopný pořizovat synchronizované barevné snímky až v rozlišení jednoho megapixelu. Systém počítal také s korekcí pohybu hlavy, detekcí lidí přímo na AirPods a světelným indikátorem upozorňujícím okolí na používání kamer.
Bohužel, takto zajímavě vybavená sluchátka nakonec dnes večer nedorazí a jak se zdá, konkrétně s tímto modelem se nepočítá ani do budoucna. Apple se má totiž nyní soustředit na novější variantu s označením B798, která je plánována na rok 2027. Podle dosavadních informací by mohla dorazit společně s výročním iPhone k jeho dvacátým narozeninám v září příštího roku. Důvodem odkladu mají být problémy související se softwarem a dodavatelským řetězcem.
Za mě je na celé věci nejzajímavější právě to, jak blízko měl produkt k uvedení. Pokud Apple vytvořil demonstrační materiály, integroval podporu přímo do systému a ještě nedávno počítal s letošním vydáním, nešlo evidentně jen o jeden z mnoha interních experimentů. AirPods s kamerami jsou zřejmě skutečným produktem, jen jsme je měli podle původního plánu vidět už dnes. Nakonec si na ně Apple nechá ještě rok času.