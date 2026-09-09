Apple letos změní dlouholetou tradici. Předobjednávky iPhone 18 Pro mají odstartovat v neobvyklý den i čas

Apple již za pár desítek minut představí iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max a ještě před jejich oficiálním odhalením se dozvídáme další podrobnosti o tom, kdy si je budeme moci objednat. Podle leakera ShrimpApplePro totiž mají předobjednávky nové generace odstartovat v sobotu 12. září o půlnoci pacifického času. Apple by tím porušil svou dlouholetou tradici, podle které spouští předobjednávky nových iPhone zpravidla v pátek následující po Keynote. Důvod je ale letos poměrně pochopitelný.
První pátek po dnešní Keynote totiž připadá na 11. září, kdy si Spojené státy připomenou 25 let od teroristických útoků z roku 2001. Apple se tomuto datu podle všeho rozhodl vyhnout a předobjednávky proto posune o jediný den na sobotu 12. září. Nešlo by přitom o nic úplně nového. Prakticky stejná situace nastala už v roce 2015. Apple tehdy představil iPhone 6s a iPhone 6s Plus ve středu 9. září a standardní páteční termín předobjednávek by rovněž připadl na 11. září. Společnost je proto spustila až v sobotu 12. září. Letos tedy může po jedenácti letech zopakovat prakticky totožný scénář.
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Nezvyklý má být i čas
Zajímavý je navíc údajný čas spuštění. ShrimpApplePro tvrdí, že Apple otevře předobjednávky už o půlnoci pacifického času, tedy v sobotu v 9:00 našeho času. V posledních letech přitom Apple nové produkty začínal prodávat zpravidla až v 5:00 pacifického času, což by u nás odpovídalo 14:00. Pokud se tedy informace potvrdí, nepůjde jen o nezvyklý den, ale také o výrazně odlišný čas.
Sobota 12. září navíc není úplně novou informací. Stejný termín už na konci srpna uváděl německý Macwelt s odvoláním na svůj zdroj. Nyní jej tedy nezávisle zmiňuje další leaker, což jeho pravděpodobnost samozřejmě zvyšuje. Stále však nejde o oficiální informaci a Apple přesný harmonogram potvrdí až dnes. Samotný prodej iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max by měl následovat v pátek 18. září. Podstatně komplikovanější situace zřejmě nastane u prvního skládacího iPhone. Podle nejnovějších informací reportéra Marka Gurmana se iPhone Duo začne prodávat nejdříve během října, takže jeho předobjednávky pravděpodobně odstartují samostatně až později.
Pokud tedy letos plánujete nový iPhone 18 Pro kupovat hned po představení, pátek si tentokrát v kalendáři kroužkovat nemusíte. Vše nasvědčuje tomu, že boj o první kusy začne až v sobotu 12. září a pokud se potvrdí i uniklý čas, v Česku bychom měli být připraveni už v 9 hodin ráno.