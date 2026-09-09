Apple dnes představí Apple Watch s rekordní výdrží. Ultra 4 mají na baterii vydržet ještě déle

Do dnešní Apple Keynote zbývá už jen několik hodin a reportér Mark Gurman z Bloombergu přichází s další informací o jedné z očekávaných novinek. Podle jeho nejčerstvějších informací totiž mají Apple Watch Ultra 4 přinést další prodloužení výdrže baterie a de facto tedy protáhnout dosavadní maximum toho, co jsou schopné chytré hodinky od Apple zvládnout. Přesné číslo sice zatím neznáme, pokud se ale informace potvrdí, půjde už o druhou generaci Ultra v řadě, u které Apple dokázal výdrž posunout zase o kus dál a to pravděpodobně bez jakékoliv designové změny zvenčí.
Současné Apple Watch Ultra 3 zvládají podle oficiálních údajů až 42 hodin běžného používání, což byl už sám o sobě poměrně pěkný skok, protože předchozí Apple Watch Ultra 2 nabízely maximálně 36 hodin. Apple tedy během jediné generace přidal šest hodin, respektive zhruba 17 % výdrže navíc. O to víc potěší, že u Apple Watch Ultra 4 má nyní přijít další zlepšení, protože předešlý skok ve výdrži je solidním příslibem i pro nynějšek.
Kolik hodin navíc dostaneme tentokrát, Gurman bohužel neprozradil. Stejně tak zatím není jasné, zda Apple prodloužení výdrže dosáhl použitím větší baterie, úspornějšího čipu, optimalizací watchOS 27 nebo kombinací několika těchto věcí. O zásadním redesignu se letos každopádně nemluví, takže bych osobně moc na nějak zásadně větší baterii nevsázel, jelikož se jednoduše do stávající těla nic moc většího nevejde.
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Apple letos sází hlavně na to, co je uvnitř
Právě s ohledem na to, že se redesignu hodinek letos nedočkáme a stejně tak se nejspíš nechystají ani žádné jiné vyloženě zásadní novinky, právě výdrž tak může být jedním z hlavních argumentů pro přechod na novou generaci. Apple Watch Ultra jsou ostatně určené především sportovcům, dobrodruhům a uživatelům, kteří tráví dlouhou dobu mimo nabíječku, takže každá další hodina má u tohoto modelu podstatně větší význam než u klasických Apple Watch.
Výdrž ale samozřejmě nebude jedinou novinkou. Apple Watch Ultra 4 mají dostat rychlejší čip a nové zdravotní a fitness funkce. Spekuluje se například o nepřetržitém sběru dat o srdečním tepu během dne a v kódu watchOS 27 se objevila také nová aplikace Readiness zaměřená na připravenost organismu a regeneraci. Apple má navíc rozšířit satelitní funkce hodinek. Apple Watch Ultra 4 by tak mohly rázem podporovat například Apple Maps přes satelit nebo odesílání a přijímání fotografií ve Zprávách prostřednictvím satelitního připojení. Ale kdo ví, třeba si pro nás Apple chystá ještě nějaké další překvapení, kterým nám u tohoto modelu vytře zrak. Upřímně v to docela doufám.