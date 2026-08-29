Netflix vytáhl na víkend obří hity. Vrací se celosvětový megahit i mrazivý příběh o sériovém vrahovi

I tento týden přidal Netflix několik zajímavých pořadů. Pojďme se na ně podívat.
Neslýchané: Svědectví Vince Younga
Rychlý vzestup mezi hvězdy univerzitního fotbalu, bouřlivá léta v NFL a nakonec strmý pád. Vince Young ve strhujícím dokumentu bez obalu rekapituluje svoji kariéru.
Našeptávač
Vdovec požádá o pomoc s pátráním po uneseném synkovi svého otce, kterého léta neviděl. Ten totiž kdysi dostal za mříže sériového vraha, co je do únosu zapletený.
Ztracená žena
Žena, která ztratila paměť, zjistí, že má rodinu a taky dopravní impérium. Vrací se ke zdánlivě dokonalému životu v přepychu, ale brzy přijde na to, proč z něj utekla.
Outer Banks (série 5)
Teenager John B. na ostrově boháčů a chudých přesvědčí svoje tři nejlepší kamarády a společně se vydají hledat legendární poklad spojený se zmizením jeho otce. Nová série dostala do vínku 10 epizod.