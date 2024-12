Na Netflix míří velmi zajímavá akční novinka v hlavní roli s Jamiem Foxxem a Cameron Diaz. Jmenovat se bude Back in Action, do streamovací služby dorazí 17. ledna a co je možná nejzajímavější, soundtrack k tomuto filmu nahrál Dr. Dre spolu se Snoop Doggem. Ti vydávají už 13. prosince nové album, jehož součástí je právě tento soundtrack.