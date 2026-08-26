Kvůli splátce za iPhone měla zemřela v Indii celá rodina

Tragickou dohru měl incident v indickém státě Maháráštra, při kterém zemřel dospívající chlapec i oba jeho rodiče. Podle prvotních informací indických médií měla celé události předcházet hádka kvůli penězům na zaplacení měsíční splátky za iPhone. Příbuzní rodiny však tuto verzi zpochybňují a upozorňují, že skutečné okolnosti byly podstatně složitější. K události došlo v pátek na kopci poblíž města Čhatrapati Sambhádžínagar. Podle informací deníku The New Indian Express se teenager Kunal Chandgude pohádal se svým 48letým otcem Murlidharem. Předmětem sporu měly být peníze potřebné k uhrazení blížící se splátky za iPhone, které mu rodiče odmítli dát. Po hádce měl mladík kolem desáté hodiny dopoledne místního času odejít na nedaleký kopec a vyhrožovat, že skočí z útesu. Rodiče se za ním vydali a snažili se jej přesvědčit, aby od svého úmyslu upustil.
Na místo dorazila policie i hasiči
Situace byla natolik vážná, že na místo dorazili policisté a hasiči. Záchranáři se podle indických médií pokoušeli pod místem, kde se mladík nacházel, připravit záchrannou síť. Zásah však komplikovalo to, že se teenager pohyboval v bezprostřední blízkosti okraje srázu. Přibližně ve 13 hodin se k němu dostal jeho otec. Pokoušel se syna uklidnit a přesvědčit jej, aby se vrátil do bezpečí. Podle policejní verze se jej následně pokusil odtáhnout od okraje. Právě v tomto okamžiku měli oba ztratit rovnováhu a zřítit se ze strmého svahu. Otec i syn utrpěli zranění neslučitelná se životem. Tragédie tím však neskončila. Matka mladíka Sangita viděla pád svého manžela a syna a podle policie následně sama skočila ze srázu. Také ona zemřela.
Rodina odmítá, že za tragédii mohl jednoduše iPhone
Prvotní zprávy o události se rychle začaly šířit především kvůli tvrzení, že spouštěčem tragédie byla nezaplacená splátka za iPhone. Příbuzní rodiny však proti takovému zjednodušení případu vystoupili. Teta zemřelého teenagera podle Hindustan Times označila informace spojující jeho jednání pouze s iPhonem za fámy a kritizovala lidi, kteří je šíří, aniž by podle ní znali skutečné okolnosti rodinné tragédie. Její vyjádření je důležitým doplněním původní policejní verze. Z dostupných informací totiž nelze s jistotou tvrdit, že právě spor o telefon nebo jeho splátku byl skutečnou příčinou mladíkova jednání.
Případ je ještě komplikovanější kvůli informaci, že nešlo o první podobný incident. Podle Hindustan Times měl mladík již v předchozím roce vystoupat na stejný kopec a vyhrožovat sebevraždou. Tehdy se policistům podařilo situaci zvládnout a přesvědčit jej, aby svůj úmysl neuskutečnil. Tato informace dále zpochybňuje zjednodušenou interpretaci současné tragédie jako bezprostřední reakce na spor o splátku iPhonu. Přesné okolnosti události tak zůstávají nejasné. Jisté je pouze to, že incident skončil smrtí všech tří členů rodiny a že spojovat celou tragédii pouze s nezaplacenou splátkou za iPhone by podle dostupných výpovědí bylo příliš zjednodušující.
Indové, no. 😀