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Bolt spouští v Česku kiosky. Jízdu si nově objednáte i bez aplikace

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J. FilipJiří Filip
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Bolt spouští v Česku samoobslužné kiosky využívající technologii TapBox, na kterých si lidé objednají jízdu přímo na místě – bez chytrého telefonu, aplikace nebo mobilních dat. Cílem je zpřístupnit sdílenou mobilitu na frekventovaných místech, kde samotná digitální řešení nemusí stačit. První kiosek v Česku najdou zákazníci ve Westfield Chodov, další přibude od 1. září ve Westfield Černý Most.

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U obou center zároveň vznikla dedikovaná parkovací místa pro vyzvednutí cestujících partnerskými řidiči Boltu. Zákazník tak přesně ví, kde na něj řidič čeká, a nemusí vybírat riziková místa pro zastavení jako jsou autobusové zastávky.

Bolt Kiosky 1 Bolt Kiosky 1
Bolt Kiosky 2 Bolt Kiosky 2
Bolt Kiosky 3 Bolt Kiosky 3
Bolt Kiosky 4 Bolt Kiosky 4
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Kiosky Boltu, které využívají technologii TapBox, spojují efektivitu digitální platformy s fyzickým kontaktním bodem. Využívají stejné bezpečnostní standardy, způsob určování cen i síť řidičů jako aplikace Bolt, jsou ale dostupné i lidem bez chytrého telefonu nebo nainstalované aplikace. Dostupnější objednávání má výhody i pro partnerské řidiče – díky kiosku se dostanou k dalším zákazníkům přímo u obchodních center, tráví méně času čekáním mezi jízdami a mají tak více příležitostí k výdělku.

Postup při využití kiosku je jednoduchý: zákazník na kiosku zadá cíl cesty, vybere kategorii jízdy (Standardní, Comfort, Premium nebo XL), zadá telefonní číslo a zaplatí kartou. Poté dostane vytištěné potvrzení a SMS zprávu s informacemi o vozidle, odhadovaným časem příjezdu a pokyny, kde na něj řidič čeká. Kiosky lze ovládat v češtině, angličtině, němčině, francouzštině nebo ukrajinštině. Součástí ceny je příplatek 25 Kč a kiosky jsou v provozu nonstop.

Bolt Kiosky 5 2 Bolt Kiosky 5 2
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Bolt Kiosky 9 2 Bolt Kiosky 9 2
Bolt Kiosky 10 2 Bolt Kiosky 10 2
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„Kiosky už fungují od začátku léta na Slovensku, kde jsme je spustili na letištích a zákazníci je okamžitě začali využívat. Často zkrátka nastane situace, kdy máte vybitý telefon. I dnes máme uživatele, kteří nemají naši aplikaci, nebo vůbec nedisponují chytrým telefonem. Nové kiosky tohle pomáhají řešit, a pro start jsme je proto umístili na místa s vysokou koncentrací lidí,“ říká Jan Uhlíř, generální manažer Bolt pro Českou republiku a Slovensko.

Spuštění v obchodních centrech Chodově a Černý Mostě je pro Bolt v Česku prvním krokem. Společnost zvažuje rozšíření samoobslužných kiosků i na další frekventovaná místa.

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