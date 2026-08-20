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EU může slavit. Apple po letech konečně ustupuje a mění App Store

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple v posledních letech s Evropskou unií rozhodně nevycházel v rukavičkách. Brusel postupně donutil společnost výrazně změnit fungování App Store a Apple na oplátku opakovaně upozorňoval na údajná bezpečnostní rizika i negativní dopady evropské regulace. Nyní se ale zdá, že se situace přece jen uklidňuje. Apple totiž představil nové obchodní podmínky pro vývojáře v EU, které mají vyřešit dlouholetý spor s Evropskou komisí.

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Apple mění poplatky v EU

Největší změnou je zjednodušení systému poplatků. Apple od 1. října zavede jednotnější podmínky pro vývojáře a u aplikací distribuovaných prostřednictvím alternativních obchodů nebo přímo z webu zavede 5% Core Technology Commission. Současně ruší některé dosavadní poplatky spojené například s akvizicí uživatelů nebo instalacemi.

Apple tvrdí, že nové podmínky vznikly po úzké spolupráci s Evropskou komisí a mají odstranit dosavadní neshody kolem fungování App Store a alternativní distribuce. Evropská komise změny přivítala a jejich fungování bude nadále sledovat.

A právě to je podle mě na celé věci možná zajímavější než samotná výše poplatků. Po všech těch letech, kdy Apple a EU působili spíš jako dva lidé, kteří se potkali na jednom večírku a celou dobu si navzájem vysvětlují, proč ten druhý všechno dělá špatně, najednou Apple přichází s řešením a výrazně smířlivějším tónem.

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Epic Games pochopitelně není nadšený

Pokud ale čekáte, že tímto krokem zavládla mezi Apple a jeho největšími kritiky na poli App Store idylka, mám pro vás špatnou zprávu. Epic Games nové podmínky rozhodně nevítá. Společnost je označuje za „junk fees“ a tvrdí, že Apple i nadále vytváří poplatkovou strukturu, která má podle ní odrazovat vývojáře od používání alternativních způsobů distribuce a plateb.

A není se čemu divit. Právě Epic Games vede s Apple dlouhodobý spor, který začal už v roce 2020 odstraněním Fortnite z App Store. Evropská unie mezitím vytvořila prostředí, ve kterém může Epic provozovat vlastní obchod s aplikacemi přímo na iPhone a iPad. Epic Games Store je v EU dostupný od roku 2024.

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Pro nás je to nakonec dobrá zpráva

Ať už tedy stojíte na straně Apple, nebo Epic Games, jeden výsledek je poměrně jasný. App Store v Evropě se mění a Apple už proti tomu nebojuje takovým způsobem jako dříve.

Osobně mě přitom nejvíce zajímá právě změna přístupu Apple. Nové podmínky nemusí být podle Epic Games dokonalé a rozhodně bych z nich nedělal důkaz, že všechny spory s EU definitivně skončily. Je ale vidět, že Apple se snaží najít cestu, jak evropská pravidla přijmout a současně si zachovat co největší kontrolu nad svým ekosystémem.

A to může být ve výsledku důležité i pro běžné uživatele. Čím více bude v Evropě existovat skutečná konkurence mezi App Store a alternativními obchody, tím větší tlak bude na Apple, aby svůj vlastní obchod zatraktivňoval. Možná tedy sledujeme začátek nové etapy vztahu Apple a EU. A pokud z ní budeme mít jako uživatelé více možností, nižší ceny a lepší služby, osobně proti tomu rozhodně nic nemám.

Zdroj
Diskuze
App Store

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