Apple podá pomocnou ruku Indonésii. Tim Cook slíbil finanční podporu po ničivém zemětřesení

Přírodní katastrofy si nevybírají a když udeří s plnou silou, je každá včasná pomoc nesmírně důležitá. Své o tom ví i Apple, který se dlouhodobě a aktivně snaží pomáhat v oblastech bezprostředně zasažených přírodními živly. Lodivod společnosti Tim Cook nyní prostřednictvím příspěvku na sociálních sítích oficiálně oznámil, že Apple finančně podpoří záchranné a humanitární operace v Indonésii. Ta se momentálně vzpamatovává z následků ničivého zemětřesení, které bylo navíc doprovázeno sérií velmi nebezpečných následných otřesů.
Solidarita v krizových situacích
Tim Cook ve svém prohlášení na sociálních sítích vyjádřil hlubokou soustrast všem rodinám, které při této tragické události přišly o své blízké nebo o střechu nad hlavou. Pro Apple není podobná iniciativa v žádném případě ničím novým. Společnost se pravidelně angažuje v krizových situacích po celém světě, ať už jde o ničivé požáry v Kalifornii, rozsáhlé povodně v Evropě, nebo právě zemětřesení a tsunami v asijských regionech. V drtivé většině případů při těchto těžkých příležitostech úzce spolupracuje s mezinárodní organizací Červený kříž, přes kterou distribuuje materiální i finanční prostředky přímo tam, kde jsou v danou chvíli nejvíce potřeba. Záchranným týmům na místě to pak umožňuje mnohem rychleji zajistit pitnou vodu, zdravotnický materiál a provizorní přístřeší pro zasažené obyvatele.
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Pomoc bez zbytečného PR
Zajímavým a pro Apple naprosto typickým rysem této filantropie je fakt, že společnost nikdy veřejně neprozrazuje konkrétní výši darované částky. Na rozdíl od některých jiných velkých korporací, které podobné události občas využívají jako součást své PR strategie a rády se chlubí obřími šeky před objektivy fotoaparátů, volí Apple mnohem diskrétnější přístup. Nejde mu primárně o to ukázat světu, kolik milionů přesně zaplatil, ale spíše o vyjádření skutečné solidarity a poskytnutí reálné pomoci.