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Tim Cook končí jako šéf Apple. Jeho přání na konci kariéry vás možná překvapí

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Tim Cook se už za pár týdnů po patnácti letech rozloučí s pozicí CEO Apple. Muž, který v roce 2011 převzal vedení společnosti po Stevu Jobsovi a následně ji dovedl k historickým finančním výsledkům, se nyní v rozhovoru pro CNBC rozpovídal o tom, jak by chtěl, aby si jej lidé jednou pamatovali. A jeho odpověď je překvapivě jednoduchá.

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„Doufám, že lidé řeknou, že jsem byl dobrý a slušný člověk,“ uvedl Cook. Zároveň dodal, že svou vlastní budoucí reputaci nechce definovat. Podle něj by to měli udělat ostatní a právě oni nakonec rozhodnou, jak bude jeho působení v Applu hodnoceno. 

Cook přitom Apple neopouští úplně. Od 1. září se jeho nástupcem v pozici CEO stane John Ternus, dosavadní šéf hardwarového inženýrství, přičemž Cook následně převezme funkci výkonného předsedy představenstva. Z Applu tedy nezmizí a podle současných informací bude nadále pomáhat například s některými vztahy společnosti s americkou vládou. 

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Za Cooka Apple vyrostl do neuvěřitelných rozměrů

Když se přitom Cook v roce 2011 stal CEO, Apple byl už samozřejmě obrovskou společností. Přesto je rozdíl mezi tehdejším a dnešním Applem opravdu těžké přehlédnout. Apple se totiž během jeho éry stal firmou s hodnotou v řádu bilionů dolarů a rozšířil svou nabídku o řadu nových produktů a služeb.

Právě Cookovo působení tak bude nepochybně předmětem debat ještě dlouhé roky. Na jednu stranu se mu totiž podařilo Apple výrazně rozšířit, posílit jeho služby a dostat společnost k rekordním finančním výsledkům. Na druhou stranu se mu nikdy nepodařilo zopakovat podobně výrazný produktový přelom, jakým byl například iPhone za éry Steva Jobse. To ostatně ukazuje i samotné srovnání čísel. Apple při posledním zveřejnění výsledků vykázal za čtvrtletí zisk 109 miliard dolarů, což je podle AppleInsider více, než kolik společnost vydělala během celého prvního roku Cookova působení v čele. 

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Cook tak odchází z pozice CEO v době, kdy Apple stojí před dalšími zásadními změnami. Čeká se například první skládací iPhone a společnost zároveň dohání konkurenci v oblasti umělé inteligence. Ať už tedy bude Cookovo dědictví hodnoceno jakkoliv, jedno mu upřít nejde. Z pozice člověka, který měl původně především udržet Apple na kolejích nastavených Stevem Jobsem, se stal jeden z nejdéle sloužících a nejúspěšnějších CEO v historii společnosti. A podle všeho by byl nakonec nejraději, kdyby si ho lidé pamatovali jednoduše jako dobrého a slušného člověka. 

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Diskuze
Tim Cook

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