V Evropě je přes 90 tisíc Wi-Fi hotspotů zdarma. Možná máte jeden přímo za rohem a vůbec o něm nevíte

Možná to bude znít trochu neuvěřitelně, ale po celé Evropě můžete využívat více než 90 tisíc Wi-Fi přístupových bodů, za které nemusíte platit ani korunu. Ještě zajímavější přitom je, že nejde o nějakou nabídku konkrétního operátora nebo kavárny, ale jedná se přímo o evropskou iniciativu WiFi4EU, která má lidem poskytovat bezplatné připojení k internetu na veřejných místech.
A pokud jste o WiFi4EU dosud neslyšeli, rozhodně nejste sami. Projekt sice funguje už několik let, ale vzhledem k tomu, že jednotlivé hotspoty provozují obce, může být poměrně snadné jeho existenci přehlédnout. Aktuálně je přitom podle oficiálního webu Evropské komise po Evropě dostupných více než 90 tisíc přístupových bodů.
WiFi4EU najdete především na místech, kde se běžně pohybuje větší množství lidí. Může jít například o náměstí, parky, knihovny, veřejné budovy, muzea, zdravotní centra nebo další centra veřejného života. Připojení je určeno jak místním obyvatelům, tak návštěvníkům daných míst.
Zajímavé je hlavně to, co po vás Wi-Fi nechce
Na WiFi4EU mě osobně zaujalo i to, že sítě v rámci této iniciativy mají být po dobu závazku bezplatné nejen pro uživatele, ale také bez reklam a takzvaného data farmingu. Jinými slovy nejde o klasickou veřejnou Wi-Fi, kde za připojení „platíte“ sledováním reklam nebo sběrem dat. Připojení je navíc poměrně jednoduché. Síť musí mít všude stejný název, konkrétně „WiFi4EU“, takže pokud ji někde uvidíte mezi dostupnými Wi-Fi sítěmi, můžete poměrně snadno poznat, že jde právě o evropský projekt. Při prvním připojení se zobrazí přihlašovací stránka s jednoduchým potvrzením a následně můžete internet normálně používat. Pokud se během 12 hodin odpojíte a znovu připojíte, není podle Evropské komise nutné přihlašování opakovat.
A teď to nejlepší. Nemusíte samozřejmě objíždět Evropu a zkoušet, kde se nějaký hotspot nachází. Evropská komise provozuje mapu, prostřednictvím které si můžete najít konkrétní WiFi4EU přístupové body ve svém okolí. K dispozici je navíc také aplikace určená právě k vyhledávání těchto hotspotů.
Mapu s WiFi sítěmi WiFi4EU zdarma si můžete prohlédnout zde
Celý systém přitom funguje tak, že obce získaly od Evropské komise poukázku v hodnotě 15 000 eur na vybudování Wi-Fi hotspotů. Následně musí zajistit jejich provoz po dobu nejméně tří let. Takže až budete příště někde v evropském městě, na náměstí, v parku nebo třeba u veřejné budovy a budete řešit, kde rychle získat internet, zkuste se podívat po síti WiFi4EU. Je totiž docela dobře možné, že máte bezplatnou evropskou Wi-Fi mnohem blíž, než si myslíte.