Proč iPhone na mobilních datech vidí jiný internet než na domácí Wi-Fi

Zkuste jednoduchý pokus. Otevřete na iPhonu stránku s letenkami, zapamatujte si cenu, pak vypněte Wi-Fi a načtěte tu samou stránku znovu na mobilních datech. Docela často se něco změní. Někdy jen jazyk nebo měna, jindy nabídka, kterou vám web ukáže jako první, a u některých rezervačních portálů i samotné číslo.
Nejde o chybu iOS ani o žádnou tajnou funkci operátora. Váš telefon má na každé síti jinou veřejnou adresu a služby na druhé straně se podle ní rozhodují ještě předtím, než stihnete cokoli kliknout.
Jeden telefon, dvě různé identity
Doma vás web vidí jako přípojku vašeho poskytovatele internetu. Taková adresa je poměrně stabilní, drží se jedné domácnosti a bývá geograficky přesná až na úroveň města. Systémy, které vyhodnocují návštěvníky, s ní zacházejí jako s běžným člověkem u počítače.
Na mobilních datech dostanete adresu ze společného rozsahu operátora. Ta se mění při přepojení mezi vysílači, po restartu telefonu i prostě v čase, a její poloha odpovídá spíš regionu než ulici. Pro řadu služeb je to úplně jiný návštěvník, i když sedíte na stejné židli se stejným Apple ID.
CGNAT, neboli proč vás na datech sdílí stovky lidí
Operátorům dávno došly volné IPv4 adresy, takže je sdílejí. Technologie se jmenuje Carrier Grade NAT a znamená, že za jednou veřejnou adresou může sedět několik set zákazníků současně. Provoz se rozlišuje až podle portu.
Odtud plyne jeden z nejotravnějších jevů mobilního internetu. Občas se stane, že vám stránka ukáže ověřovací captchu hned při prvním načtení, ačkoli jste na ní nikdy nebyli. Nemá to nic společného s vámi. Někdo jiný na stejné sdílené adrese se tam před chvílí choval způsobem, který se systému nelíbil.
Stejná věc stojí za tím, proč se občas nepřihlásíte do internetového bankovnictví na poprvé, ačkoli na Wi-Fi to jde bez problémů. Banka vidí adresu, ze které se za poslední hodinu přihlašovali lidé z celého kraje, a raději si vyžádá potvrzení navíc.
Proč weby berou mobilní adresy shovívavěji
Zajímavé je, že v jiných situacích platí přesný opak. Adresy mobilních operátorů mají u většiny ochranných systémů lepší pověst než adresy datových center, protože za nimi skoro vždy sedí skutečný člověk s telefonem. Zablokovat celý rozsah operátora znamená vyhodit i desítky tisíc platících zákazníků, do čehož se nikomu nechce.
Firmy, které si potřebují ověřit, jak jejich aplikace, reklama nebo ceník vypadá zákazníkovi v jiné zemi, proto nepracují se servery, ale kupují si přístup do reálných mobilních sítí. Služby typu 5g mobile proxy od ProxyWing prodávají přesně tohle: připojení, které pro cílovou stránku vypadá jako běžný telefon přihlášený k tamnímu operátorovi. Pro marketingová oddělení je to jediný způsob, jak zjistit, co skutečně vidí zákazník v Madridu nebo v Ósace.
Pro běžného uživatele iPhonu z toho plyne praktický závěr. Pokud vám nějaká služba dělá problémy na Wi-Fi, zkuste ji na datech, a naopak. Rozdíl v chování bývá větší, než by člověk čekal.
Kde se rozdíl projeví nejčastěji
Samostatné 5G to ještě zamotalo
První vlna 5G u nás jela v takzvaném nesamostatném režimu, kdy telefon sice hlásil 5G, ale řídicí část spojení běžela pořád po LTE. Adresa se tím pádem chovala stejně jako předtím. S přechodem na samostatné 5G se to mění. Sítě jedou nativně po IPv6, adresa se přiděluje jinak a operátoři mohou provoz rozdělovat do oddělených částí sítě podle typu služby.
V praxi to znamená, že se vaše veřejná adresa na 5G mění o něco častěji než dřív. Většina aplikací si toho nevšimne. Ty, které si session váží na adresu, vás občas odhlásí uprostřed používání, a viníka pak lidé hledají všude možně, jen ne v síti.
Jak si to ověřit za dvě minuty
Otevřete v Safari libovolnou stránku, která ukazuje vaši IP adresu. Poznamenejte si číslo a zemi. Pak v Ovládacím centru vypněte Wi-Fi, počkejte, až se objeví ikona 5G, a načtěte stránku znovu. Uvidíte jinou adresu a často i jiné město.
- Pokud se liší jen město, jde o běžnou nepřesnost geolokace u operátorů. Nic se s tím dělat nedá.
- Pokud se liší země, máte pravděpodobně zapnuté nějaké soukromé předávání provozu. Zkontrolujte iCloud Private Relay v nastavení účtu.
- Pokud se na datech nepřihlásíte do služby, do které se na Wi-Fi přihlásíte, jde skoro vždy o sdílenou adresu a zvýšenou ostražitost dané služby, ne o vadu telefonu.
Jedna poznámka k iCloud Private Relay. Ten schovává vaši skutečnou adresu za dvojici relayů a některé služby ho detekují. Pokud vám určitá stránka odmítá fungovat na obou sítích, zkuste ho pro ni vypnout v nastavení Wi-Fi u konkrétní sítě. Bývá to nejčastější vysvětlení podivného chování, které lidé připisují operátorovi.
Časté otázky
Mění se moje IP adresa pokaždé, když opustím dosah Wi-Fi?
Prakticky ano. Operátor přiděluje adresu z veřejného rozsahu při každém novém připojení k datové síti a nemá důvod vám dávat pořád stejnou.
Znamená sdílená adresa, že mě někdo může sledovat?
Spíš naopak. Ve sdíleném rozsahu jste hůř odlišitelní než doma. Sledování dnes stojí na účtech a identifikátorech zařízení, ne na adrese.
Proč mi na datech nefunguje nějaká česká streamovací služba?
Někdy proto, že poloha z adresy operátora vyjde na jinou zemi, což se stává u roamingu a u sítí, které provoz směrují přes zahraniční uzly. Pomůže restart datového připojení.
Je 5G bezpečnější než Wi-Fi v kavárně?
Ano, provoz v mobilní síti je šifrovaný na úrovni operátora, kdežto u veřejné Wi-Fi závisí všechno na tom, jak je nastavená. Na cizí Wi-Fi má datové připojení navrch.
Ovlivní vypnutí 5G v nastavení to, jakou adresu dostanu?
Na většině sítí ano, protože LTE a samostatné 5G používají jiné mechanismy přidělování adres. Rozdíl je ale technický a na obsah stránek nemá vliv.