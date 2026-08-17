Zvuk místo svítící diody. Apple vymýšlí, jak u budoucích chytrých brýlí ohlídat skryté nahrávání

Chytré brýle s integrovanou kamerou s sebou nevyhnutelně přinášejí velké obavy o soukromí. Apple si tento fakt velmi dobře uvědomuje a rozhodně nechce být spojován s tajným nahráváním lidí bez jejich vědomí, jak se často diskutuje u chytrých brýlí od společnosti Meta. Nově odhalený patent proto ukazuje, jak by mohl kalifornský gigant tento problém vyřešit, a to minimálně z pohledu samotného nositele brýlí a softwarového zabezpečení celého zařízení.
Zvuková a haptická odezva místo světýlka
U současných chytrých brýlí se výrobci spoléhají na drobnou přisvětlovací diodu signalizující probíhající záznam, Apple ve svém novém patentu s názvem „Secure Audio Indicators For Electronic Devices“ zkoumá trochu jiný směr. Upozorňuje v něm, že v malých zařízeních s omezeným prostorem může být umístění viditelné kontrolky nepraktické. Dioda by mohla být v určitém úhlu špatně viditelná nebo by se dala příliš snadno zakrýt.
Namísto toho Apple navrhuje využití zvukových nebo haptických indikátorů. Když brýle začnou natáčet video nebo nahrávat zvuk, uživatel uslyší specifický tón nebo ucítí jemné klepnutí. Vzhledem k tomu, že neustálé pípání během nahrávání by pravděpodobně každého dovedlo k šílenství, soustředí se patent primárně na upozornění při samotném zahájení nahrávání. To má kromě běžného upozornění i obrovský přínos z hlediska přístupnosti, protože zvuk či haptika spolehlivě informuje i zrakově postižené uživatele.
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Ochrana proti malwaru a tajnému převzetí kontroly
Upozornit pouze nositele brýlí sice nezabrání tomu, aby si dotyčný zapnul kameru těsně před vstupem do místnosti a ostatní lidi nijak nevaroval, dokument se však soustředí především na bezpečnost samotného zařízení. Apple se snaží zajistit, aby nahrávání spustil skutečně jen uživatel a aby nad brýlemi nepřevzal kontrolu někdo cizí nebo škodlivý kód.
Aby systém zabránil situaci, kdy by malware například podvrhl falešný zvuk oznamující ukončení nahrávání (podobně jako se přehraje tón při zastavení videa u iPhonu), zatímco by záznam tajně běžel dál, navrhli inženýři chytrou ověřovací pojistku. Brýle by přes reproduktor přehrály varovný zvuk obsahující zakódovanou informaci a zabudovaný mikrofon by následně bedlivě „poslouchal“, zda tento zvuk skutečně zazněl tak, jak systém zamýšlel. Tím by se vyloučilo jakékoliv neoprávněné zfalšování.
Apple myslí na všechny detaily
Z patentové přihlášky je jasně patrné, že inženýři v Applu analyzují veškerá možná rizika spojená se zneužitím svých technologií opravdu do hloubky. Ačkoliv se v dokumentu z právních důvodů objevují tradiční zmínky i o dalších produktech s konkrétními odkazy na Apple Watch, primárním cílem tohoto systému jsou jednoznačně chytré brýle a nositelná elektronika tohoto typu.
Patent samozřejmě není ultimátním a finálním řešením všech potíží s ochranou soukromí, ale jasně dokazuje, že se Apple této oblasti aktivně věnuje. Zajímavostí na závěr je, že mezi trojici vynálezců podepsaných pod tímto patentem patří i David M. Tremblay. Ten v minulosti pro Apple vytvořil podobně užitečnou technologii zaměřenou na přesnou detekci toho, zda si uživatel zrovna správně nasadil hodinky Apple Watch na zápěstí.