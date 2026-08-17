Alza zlevnila více než 1000 produktů. Tyto nabídky stojí za pozornost

Pokud se poohlížíte po nové elektronice, vybavení domácnosti nebo třeba příslušenství k počítači, právě nyní je na Alza.cz z čeho vybírat. V rámci aktuálních Alza dnů totiž zlevnila více než tisícovku produktů, přičemž u řady z nich lze cenu ještě snížit pomocí slevového kódu. Akce běží až do 24. srpna 2026. Tentokrát se navíc ve velkém dostaly na řadu vlastní značky AlzaPower, Siguro, Rapture nebo AlzaErgo a některé nabídky vypadají opravdu zajímavě.
Elektronika za pár stovek
Jedním z produktů, který mě zaujal, je powerbanka AlzaPower Parade Gen2 s kapacitou 10 000 mAh. Nabízí výkon až 22,5 W, dva USB-C porty, jeden USB-A a zvládne nabíjet až tři zařízení současně. S kódem ALZADNY30 vyjde na pouhých 368 Kč.
Za pozornost stojí také bezdrátová sluchátka AlzaPower Core PRO ANC s aktivním potlačením okolního hluku, Bluetooth 5.3 a výdrží až 27 hodin. Díky kódu ALZADNY25 je lze pořídit za 524 Kč.
Zlevnila i domácnost a gaming
Pokud řešíte domácnost, zajímavě vypadá robotický vysavač Siguro RV-R800B TURBOVac Navigator Pro AI. Nabízí sací výkon 6000 Pa, suché i mokré čištění, laserovou navigaci a AI systém pro vyhýbání překážkám. S kódem ALZADNY50 stojí 3 495 Kč.
Hráče pak může zaujmout 27″ monitor Rapture VIDE 27IFQ200 s Quad HD rozlišením, Fast IPS panelem a obnovovací frekvencí 200 Hz, který s kódem ALZADNY10 vyjde na 3 591 Kč. Mechanická klávesnice Rapture X-RAY Outemu Red pak stojí s kódem ALZADNY20 jen 792 Kč. Alza však zlevnila také spotřebiče, nářadí, kancelářské vybavení a spoustu dalšího. Akce platí do 24. srpna, takže pokud máte něco z nabídky v hledáčku, právě nyní může být vhodná chvíle na nákup.