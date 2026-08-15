XTB vylepšuje Investiční plány. Nově nabízí jednodušší cestu k automatizovanému investování

Komerční sdělení: Investování prostřednictvím ETF se v posledních letech stává stále populárnější. Důvodů je hned několik. Stárnutí populace, nejistota ohledně budoucího vývoje státních důchodů, rostoucí zadlužení států nebo jednoduše snaha vytvořit si vlastní finanční rezervu motivují stále více lidí hledat způsoby, jak dlouhodobě zhodnocovat své peníze.
Při investování do akcií a ETF existují v zásadě dva hlavní přístupy. Prvním je klasický ruční nákup, kdy si investor pošle peníze na účet, vybere konkrétní akcii nebo ETF, nastaví objem investice a obchod sám provede. Tento proces je sice rychlý a zabere jen několik sekund, ale pro mnoho lidí představuje pravidelné sledování trhu a manuální zadávání investic zbytečnou překážku.
Právě pro investory, kteří chtějí investovat dlouhodobě, ale zároveň nechtějí každý měsíc řešit jednotlivé nákupy, vznikly Investiční plány. Ty umožňují nastavit investici jednou a následně celý proces automatizovat. Investor si zvolí částku, vybere portfolio a nastaví frekvenci investování. Systém pak jednotlivé nákupy provádí automaticky.
Například investor si může nastavit pravidelnou investici 100 eur měsíčně do ETF zaměřeného na index S&P 500 a nemusí se každý měsíc vracet k ručnímu zadávání objednávek.
Nové možnosti pro začínající i zkušenější investory
Investiční plány byly v XTB dostupné již dříve. Nová aktualizace ale přináší několik zásadních změn, které mají investování ještě více zjednodušit a zpřístupnit širšímu okruhu investorů.
První významnou novinkou je možnost využít přednastavená portfolia. Dříve si investor musel svůj plán sestavit výhradně z jednotlivých ETF. Nově si může vybrat z připravených variant podle svého vztahu k riziku nebo investičního zaměření.
Zdroj: CharlieBilello
Jednou z možností jsou portfolia složená z akciových a dluhopisových ETF v různých poměrech. Obecně platí, že vyšší podíl akcií může v dlouhodobém horizontu přinést vyšší potenciální výnos, ale zároveň znamená větší krátkodobé výkyvy. Naopak větší zastoupení dluhopisů může pomoci snížit kolísání portfolia, i když za cenu nižšího očekávaného výnosu.
Historická data tento rozdíl dobře ukazují. Čistě akciové portfolio dosahovalo za posledních přibližně 100 let průměrného ročního výnosu kolem 10 %, ale zároveň procházelo výraznějšími poklesy. Portfolio složené například z poloviny akcií a poloviny dluhopisů mělo nižší výnos, ale také výrazně menší propady. Investiční plány v XTB tento princip zohledňují a umožňují investorům vybrat variantu, která odpovídá jejich cílům a ochotě podstupovat riziko.
Vedle klasických portfolií zaměřených na akcie a dluhopisy mohou investoři využít také tematické varianty zaměřené například na polovodiče, obranný průmysl nebo velké technologické společnosti.
Investování podle vlastních preferencí
Druhou zásadní změnou je možnost vytvářet Investiční plány také z jednotlivých akcií. Investor si tak může vytvořit vlastní automatizované portfolio podle konkrétního tématu nebo strategie.
Může například sestavit portfolio zaměřené na největší technologické společnosti, firmy spojené s umělou inteligencí, výrobce čipů nebo společnosti z obranného sektoru. Díky pravidelnému investování pak nemusí jednotlivé pozice nakupovat manuálně každý měsíc.
Třetí změnou je nové uživatelské rozhraní, které má být přehlednější a jednodušší na používání. Investoři mohou své plány pohodlněji vytvářet, upravovat a sledovat jejich vývoj přímo v aplikaci.
Investiční plány tak reagují na rostoucí zájem o dlouhodobé a automatizované investování. Pro mnoho lidí představují způsob, jak si vytvořit pravidelný investiční návyk bez nutnosti věnovat trhům každý den čas. Více informací o nových možnostech Investičních plánů, jejich fungování a dostupných portfoliích najdete na stránce XTB.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.