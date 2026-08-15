Už mě nebavilo číst dlouhé texty. Tato geniální vychytávka na iPhone můj problém jednou provždy vyřešila

Čtení dlouhého článku, e-mailu nebo dokumentu není vždy zrovna nejpohodlnější. Někdy jsou oči unavené z celého dne před monitorem, jindy potřebujete dělat něco jiného a přesto byste se rádi dostali k obsahu textu. iPhone má právě pro tyto situace funkci Předčítání obsahu, díky které dokáže označený text jednoduše přečíst nahlas.
Funkce je součástí možností Zpřístupnění a využít ji lze na celé řadě míst v iOS. Nemusí jít jen o webové stránky v Safari. Přečíst si můžete nechat například část e-mailu, zprávu, poznámku, text v dokumentu nebo prakticky jakýkoliv další obsah, který lze na iPhonu klasicky označit.
Jak Předčítání obsahu aktivovat
Nejprve otevřete na iPhonu Nastavení a přejděte do sekce Zpřístupnění. V části věnované zraku vyberte Předčítání obsahu a zde aktivujte možnost Přečíst výběr.
Od této chvíle můžete funkci používat všude, kde iOS dovoluje označování textu. Podržte prst na požadované části textu a pomocí úchytů označte pasáž, kterou chcete slyšet. V kontextové nabídce, která se nad výběrem zobrazí, následně klepněte na Číst. Pokud položku okamžitě nevidíte, může být potřeba nabídku rozbalit nebo se posunout k dalším dostupným možnostem.
iPhone následně začne vybranou část předčítat nahlas. Nemusíte tak poslouchat celý dokument nebo článek od začátku do konce, pokud vás zajímá pouze konkrétní odstavec. Stačí označit přesně tu část, kterou potřebujete.
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Nejen funkce pro uživatele se zrakovým omezením
Předčítání obsahu vzniklo jako jedna z funkcí Zpřístupnění, jeho využití je však mnohem širší. Hodit se může například při kontrole delšího napsaného textu, protože při poslechu lze někdy snáze zachytit chybějící slovo nebo nepřirozeně znějící větu. Stejně tak může posloužit při studiu nebo ve chvíli, kdy chcete pokračovat ve čtení článku, ale současně potřebujete na chvíli odložit telefon.
Praktické je také to, že není potřeba instalovat žádnou další aplikaci ani kopírovat text do speciální čtečky. Jakmile Přečíst výběr jednou aktivujete, příslušná možnost se stane součástí práce s textem přímo v iOS.
Předčítání obsahu je tak další z nenápadných funkcí ukrytých v nastavení Zpřístupnění, které mohou být užitečné i při zcela běžném používání iPhonu. Pokud tedy často pracujete s delšími články, dokumenty nebo e-maily, může vám jednoduché tlačítko Číst ušetřit oči a zároveň umožnit pokračovat v práci s textem i bez neustálého sledování displeje.