Posíláte přes iMessage fotografie? Tato skrytá zkratka vám ušetří několik zbytečných klepnutí

Aplikace Zprávy v novějších verzích iOS ukrývá nenápadnou zkratku, díky které se lze dostat k fotografiím podstatně rychleji. Namísto otevírání nabídky a následného hledání položky Fotky stačí na okamžik podržet tlačítko + vedle pole pro psaní zprávy. Galerie se otevře rovnou a vy můžete okamžitě vybrat snímky k odeslání.
Apple před několika lety změnil způsob, jakým se ve Zprávách pracuje s fotografiemi, samolepkami, polohou a dalšími funkcemi. Z původní lišty nad klávesnicí se jednotlivé položky přesunuly pod tlačítko +. Rozhraní díky tomu působí čistěji, samotné odeslání fotografie ale na první pohled vyžaduje o jeden krok navíc. Nejprve je totiž nutné otevřít nabídku, klepnout na Fotky a teprve potom začít vybírat.
Právě tento mezikrok lze snadno přeskočit.
Jak rychle otevřít fotografie ve Zprávách
Otevřete požadovanou konverzaci v aplikaci Zprávy a položte prst na tlačítko + vlevo od textového pole. Namísto krátkého klepnutí jej přibližně sekundu podržte. iPhone automaticky otevře výběr fotografií, aniž by předtím zobrazil nabídku se všemi dostupnými funkcemi.
Následně už stačí označit jednu či více fotografií, případně snímek před odesláním doplnit komentářem. Celý postup funguje v individuálních i skupinových konverzacích a využít jej můžete také při odesílání více snímků najednou.
Fotogalerie
Jde o drobnost, na kterou se snadno zapomene
Tuto zkratku používám především ve chvíli, kdy chci do rozepsané konverzace rychle přidat čerstvě pořízenou fotografii. Rozdíl představuje pouze jedno klepnutí, při častém používání Zpráv je však delší cesta přes nabídku překvapivě otravná. Podržení tlačítka + se navíc rychle dostane do svalové paměti a po několika dnech už běžnou nabídku kvůli fotografiím prakticky neotevřete.
Krátké klepnutí na + samozřejmě nikam nezmizelo. Nadále zpřístupňuje fotoaparát, samolepky, zvukové zprávy, sdílení polohy a další nástroje. Delší podržení je vyhrazeno právě fotografiím, které patří mezi nejčastěji odesílaný obsah.
Apple na podobná gesta uživatele příliš výrazně neupozorňuje, a tak o nich řada majitelů iPhonů vůbec neví. Pokud fotografie přes iMessage posíláte pravidelně, patří tato zkratka mezi maličkosti, které dokážou každodenní ovládání telefonu citelně zpříjemnit.