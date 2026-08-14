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Apple má problém. Vývojář odhalil podvod s hodnocením v App Store

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple dlouhodobě prezentuje App Store jako bezpečné a důvěryhodné místo, kde jsou aplikace před zveřejněním kontrolovány. Podle vývojáře Jeffa Johnsona, autora populárního rozšíření StopTheMadness, ale kontrola Applu v některých případech selhává natolik, že přehlédne i poměrně očividný podvod. Upozornil totiž na aplikaci, jejíž prezentace podle něj obsahovala falešné hodnocení přímo na screenshotu v App Storu. 

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Konkrétně šlo o aplikaci TabControl Extension, kterou Johnson objevil mezi placenými Safari rozšířeními pro Mac. V době jeho objevu byla dokonce na 12. místě v americkém žebříčku placených Safari rozšíření. Problémem měl být jeden ze screenshotů v její prezentaci, který vypadal jako vytvořený pomocí AI a mimo jiné zobrazoval hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček.  Na samotném hodnocení by samozřejmě nebylo nic zvláštního. Háček je v tom, že hvězdičky byly podle Johnsona součástí screenshotu, a měly tak vytvářet dojem, že jde o skutečné hodnocení aplikace v App Storu. Ve skutečnosti přitom nemuselo jít o reálné hodnocení, ale pouze o grafiku vytvořenou samotným vývojářem. 

Právě to Johnsonovi vadí nejvíce. Apple totiž při schvalování aplikace nekontroluje pouze její samotné fungování, ale také její prezentaci v App Storu včetně screenshotů a dalších metadat. Podle vývojáře tedy nemusel Apple ani aplikaci instalovat, aby zjistil, že něco není v pořádku. Stačilo si všimnout údajného hodnocení přímo na obrázku a porovnat jej se skutečnými daty, která má Apple k dispozici. 

iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25
Nastavení – App Store
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36
App Store – Hry
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35
App Store
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39
App Store – detail aplikace/hry
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38
App Store – žebříčky
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37
App Store – žebříčky
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43
App Store – výsledky vyhledávání
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40
App Store – detail aplikace/hry
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42
App Store – Vyhledávání
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29
Nastavení – App Store
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Apple přitom rozhodně netvrdí, že podvody nekontroluje. Ve své dokumentaci uvádí, že proti falešným a podvodným hodnocením používá automatizované systémy i následnou kontrolu a že uživatelé mohou na problematický obsah upozornit. V roce 2024 podle vlastního reportu zpracoval více než 1,2 miliardy hodnocení a recenzí, přičemž přes 143 milionů podvodných hodnocení a recenzí odstranil.  Právě proto je případ TabControl Extension zajímavý. Nejde totiž o tvrzení, že by Apple žádné podvody neodhaloval. Spíš ukazuje, že i přes rozsáhlé kontrolní mechanismy mohou některé podezřelé aplikace projít až do veřejného obchodu.

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A to je problém především proto, že hodnocení a pořadí v žebříčcích mohou výrazně ovlivnit důvěru uživatele i počet stažení. Pokud se navíc falešné hodnocení objeví přímo v oficiální prezentaci aplikace, působí na uživatele o to důvěryhodněji.  Apple tedy rozhodně má nástroje, kterými podobné podvody řešit dokáže. Otázkou však zůstává, proč v tomto konkrétním případě podle Johnsona nezasáhly dříve. A právě na to nyní upozornil.

Zdroj
Diskuze
App Store

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