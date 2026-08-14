Apple má problém. Vývojář odhalil podvod s hodnocením v App Store

Apple dlouhodobě prezentuje App Store jako bezpečné a důvěryhodné místo, kde jsou aplikace před zveřejněním kontrolovány. Podle vývojáře Jeffa Johnsona, autora populárního rozšíření StopTheMadness, ale kontrola Applu v některých případech selhává natolik, že přehlédne i poměrně očividný podvod. Upozornil totiž na aplikaci, jejíž prezentace podle něj obsahovala falešné hodnocení přímo na screenshotu v App Storu.
Konkrétně šlo o aplikaci TabControl Extension, kterou Johnson objevil mezi placenými Safari rozšířeními pro Mac. V době jeho objevu byla dokonce na 12. místě v americkém žebříčku placených Safari rozšíření. Problémem měl být jeden ze screenshotů v její prezentaci, který vypadal jako vytvořený pomocí AI a mimo jiné zobrazoval hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček. Na samotném hodnocení by samozřejmě nebylo nic zvláštního. Háček je v tom, že hvězdičky byly podle Johnsona součástí screenshotu, a měly tak vytvářet dojem, že jde o skutečné hodnocení aplikace v App Storu. Ve skutečnosti přitom nemuselo jít o reálné hodnocení, ale pouze o grafiku vytvořenou samotným vývojářem.
Právě to Johnsonovi vadí nejvíce. Apple totiž při schvalování aplikace nekontroluje pouze její samotné fungování, ale také její prezentaci v App Storu včetně screenshotů a dalších metadat. Podle vývojáře tedy nemusel Apple ani aplikaci instalovat, aby zjistil, že něco není v pořádku. Stačilo si všimnout údajného hodnocení přímo na obrázku a porovnat jej se skutečnými daty, která má Apple k dispozici.
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Apple přitom rozhodně netvrdí, že podvody nekontroluje. Ve své dokumentaci uvádí, že proti falešným a podvodným hodnocením používá automatizované systémy i následnou kontrolu a že uživatelé mohou na problematický obsah upozornit. V roce 2024 podle vlastního reportu zpracoval více než 1,2 miliardy hodnocení a recenzí, přičemž přes 143 milionů podvodných hodnocení a recenzí odstranil. Právě proto je případ TabControl Extension zajímavý. Nejde totiž o tvrzení, že by Apple žádné podvody neodhaloval. Spíš ukazuje, že i přes rozsáhlé kontrolní mechanismy mohou některé podezřelé aplikace projít až do veřejného obchodu.
A to je problém především proto, že hodnocení a pořadí v žebříčcích mohou výrazně ovlivnit důvěru uživatele i počet stažení. Pokud se navíc falešné hodnocení objeví přímo v oficiální prezentaci aplikace, působí na uživatele o to důvěryhodněji. Apple tedy rozhodně má nástroje, kterými podobné podvody řešit dokáže. Otázkou však zůstává, proč v tomto konkrétním případě podle Johnsona nezasáhly dříve. A právě na to nyní upozornil.