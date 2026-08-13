Zásadní ztráta pro Apple. Šéfka Apple Pay a Wallet končí

Výkonná ředitelka Applu Jennifer Bailey, která dlouhé roky dohlížela na vývoj a expanzi služeb Apple Pay a Apple Wallet, odchází do důchodu. Svou pozici opustí letos v říjnu. Podle agentury Bloomberg, která o jejím rozhodnutí informovala, působí Bailey ve společnosti již od roku 2003 a její blížící se odchod představuje pro jablečného giganta citelnou ztrátu.
Klíčová postava finančních služeb Applu
O odchodu Jennifer Bailey informoval zaměstnance prostřednictvím interního e-mailu šéf služeb Applu Eddy Cue. Ve své zprávě zdůraznil, že pod jejím vedením se zásadně změnil způsob, jakým dnes stamiliony uživatelů po celém světě bezpečně a soukromě platí za své nákupy. Bailey v minulosti vedla i internetový obchod Apple Store Online a dohlížela na globální expanzi společnosti. Posléze se stala hlavní tváří vývoje aplikace Wallet, dohlížela na uvedení kreditní karty Apple Card a vedla také týmy zaměřené na prevenci podvodů, partnerské operace nebo dárkové karty.
Eddy Cue zároveň poděkoval Bailey za její neuvěřitelný přínos a dodal, že před jejím oficiálním koncem v říjnu společnost představí jasný plán nástupnictví. Sama odcházející manažerka by pak měla Applu nadále pomáhat alespoň v roli odborné poradkyně.
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Služby, které změnily svět
Vliv Jennifer Bailey na celosvětový úspěch finančních služeb Applu byl naprosto obrovský. Služba Apple Pay se pod jejím vedením postupně rozšířila do více než osmdesáti zemí po celém světě. Samotný Apple se navíc pochlubil tím, že ve Spojených státech přijímá tuto oblíbenou platební metodu již více než 85 procent všech maloobchodních prodejců. Agentura Bloomberg k celé situaci dodává, že její rozhodnutí odejít do důchodu je uvnitř společnosti vnímáno jako velmi zásadní a těžko nahraditelná ztráta.
Generační obměna na nejvyšších místech
Odchod Jennifer Bailey ovšem není uvnitř firmy ojedinělým případem. Ve vedení Applu totiž v poslední době probíhá poměrně masivní generační obměna. Na konci letošního roku se chystá opustit společnost hlavní právní zástupkyně Kate Adams a již začátkem roku 2026 odešla šéfka pro životní prostředí Lisa Jackson. V nedávné minulosti se s Applem rozloučil také šéf umělé inteligence John Giannandrea, provozní ředitel Jeff Williams nebo hlavní designér uživatelského rozhraní Alan Dye, který koncem roku 2025 zamířil do společnosti Meta.
Zatímco zkušení veteráni jako finanční ředitel Luca Maestri či marketingový šéf Phil Schiller postupně přecházejí do méně náročných rolí, samotný generální ředitel Tim Cook se již prvního září přesune do zcela nové pozice. Řada dalších známých tváří z nejvyššího vedení, mezi které patří například samotný Eddy Cue, Craig Federighi, Deirdre O’Brien nebo Greg Joswiak, navíc působí v Applu dlouhé desítky let a rovněž se pomalu blíží k důchodovému věku.