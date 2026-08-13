Slováci vypustili svůj revoluční čip zdarma. Tachyum z něj udělalo open source

Slovenská společnost Tachyum se rozhodla pro poměrně nečekaný krok. Část technologie svého dlouho připravovaného procesoru Prodigy uvolňuje jako open source, takže do jejího vývoje a dalšího využití mohou nahlédnout i lidé mimo samotnou firmu. Jde o projekt, který Tachyum už řadu let prezentuje jako alternativu k současným procesorům a akcelerátorům pro datacentra, umělou inteligenci a superpočítače.
Prodigy má být takzvaným univerzálním procesorem, který v jediném čipu spojuje funkce klasického CPU, GPU a TPU. Podle materiálů Tachyum má navíc zvládat nativní kód vlastní architektury a současně spouštět binární kód určený pro x86, ARM a RISC-V. Firma tak dlouhodobě slibuje jednodušší infrastrukturu pro datacentra, která by nemusela kombinovat několik různých typů výpočetních akcelerátorů.
Právě ambice Tachyum jsou přitom poměrně vysoké. Společnost u Prodigy uvádí například až 256 jader, frekvenci až 5,7 GHz a podle konkrétní varianty TDP přesahující 1 kW. U nejvýkonnějšího modelu T16256-AIX uvádí 256 jader, čtyřsocketovou škálovatelnost a 96 linek PCIe.
Tachyum zároveň tvrdí, že Prodigy může nabídnout výrazně lepší poměr výkonu a spotřeby než současná konkurence. Tyto údaje je ale potřeba brát jako tvrzení výrobce, nikoliv jako nezávisle potvrzené výsledky. Ostatně samotná společnost ve svých materiálech upozorňuje, že její budoucí cíle a záměry se mohou změnit.
Open source může být důležitější než samotný čip
Uvolnění technologie jako open source je zajímavé především proto, že Tachyum kolem Prodigy budovala vlastní softwarový ekosystém. Ten zahrnuje například kompilátory, knihovny, operační systémy, AI frameworky, nástroje pro virtualizaci nebo vývojové nástroje. Firma už dříve uváděla také FPGA emulátor, na kterém bylo možné architekturu Prodigy testovat ještě před výrobou skutečného čipu.
Celý projekt má navíc poněkud komplikovanou historii. Tachyum svůj procesor vyvíjí řadu let a v minulosti opakovaně posouvala jeho parametry i termíny. V letošním roce se navíc objevily zprávy o finančních problémech společnosti a dluzích vůči zaměstnancům či dodavatelům. To je důležitý kontext i pro současné rozhodnutí otevřít část projektu komunitě.
Open source tak může dát některým částem projektu nový život i v případě, že se samotnému Tachyum nepodaří původní plány dotáhnout podle očekávání. Zároveň ale rozhodně neznamená, že si nyní kdokoliv může zdarma stáhnout hotový procesor a začít jej vyrábět. Prodigy totiž není běžný software, který stačí zkopírovat a spustit. Jde o komplexní návrh procesoru a jeho uvedení do reálné výroby vyžaduje mimo jiné výrobní kapacity, testování, validaci a obrovské finanční prostředky.
Přesto jde o poměrně zajímavý krok. Z projektu, který byl dlouhé roky do značné míry závislý na samotném Tachyum, se nyní může stát technologie, do které budou moci více zasahovat také další vývojáři a firmy. Jestli tím Prodigy skutečně získá druhý život, ale ukáže až čas.