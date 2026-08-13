Sleva až 3000 Kč. Apple spustil v Evropě akci Back to School, oproti loňsku je slabší

Stejně jako každý rok, i letos spustil Apple s několikatýdenním odstupem od USA, Kanady a řady dalších zemí svou oblíbenou studentskou akci Back to School v Evropě. Pokud jste tedy vysokoškoláky, potažmo pedagogickými pracovníky (kompletní podmínky akce jsme rozebírali zde), můžete nyní na Apple Online Storu nakoupit výhodněji než po zbytek roku. Ke slevám, které Apple v rámci svého obchodu pro školství nabízí celoročně, totiž nyní přibyla až do 22. října možnost získat navíc dárkovou kartu v hodnotě až 3000 Kč/120 Euro na další nákup. Bonus je to sice na první pohled pěkný, oproti předešlým rokům je však trochu nižší.
Zatímco v předešlých letech jsme totiž byli zvyklí na to, že Apple v rámci Back to School akce rozdával k vybraným produktům zdarma AirPods či Apple Pencil, letos to jsou „jen“ peníze a to v nižší hodnotě, než byly právě AirPods. Jejich čtvrtá generace, kterou Apple loni rozdával ve verzi bez ANC, totiž stojí 3490 Kč, zatímco dárková karta v maximální hodnotě letos nabízí „jen“ 3000 Kč na další nákup. Na druhou stranu si ale za ní můžete ve výsledku koupit cokoliv na Apple Online Storu.
Co se pak týče rozdělení dárkových karet dle hodnoty, Apple se s tím letos vůbec nemazal. K dispozici jsou celkem dvě kategorie karet za 2000 Kč/80 Euro a 3000 Kč/120 Euro, přičemž dárkovou kartu s nižší hodnotou získají studenti k nákupu MacBooku Air, iPadu Pro či iPadu Air, zatímco dárkovou kartu s hodnotou 3000 Kč získáte jen k nákupu MacBooku Pro. Možná trochu překvapivě pak kartu nezískáte k iMacům ani Macům mini, ke kterým se přitom v předešlých letech bonusy rozdávaly. Apple se tak evidentně letos rozhodl docela tvrdě šetřit, což je trochu škoda. Na druhou stranu, pokud chcete plnohodnotný setup a k laptopu či tabletu si chcete pořídit i desktop, pak se výsledku sleva 2000 až 3000 Kč díky dárkové kartě na nákup iMacu či Macu mini bude hodit.