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Apple chystá chytřejší notifikace. iPhone by nově měl poznat, kdy vás nemá rušit

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple si patentoval poměrně zajímavý systém, který by mohl do budoucna změnit způsob, jakým iPhone pracuje s upozorněními. Jeho hlavní myšlenka je přitom velmi jednoduchá – zařízení by mělo v reálném čase vyhodnocovat, co právě děláte, a podle toho rozhodnout, zda vás má nějakým upozorněním vyrušit, nebo vás naopak nechat v klidu. 

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Patentová přihláška byla u amerického patentového úřadu podána 5. února 2026 a zveřejněna 6. srpna. Apple v ní popisuje systém, který sleduje aktivitu uživatele a porovnává ji s pravidly určujícími, kdy je vhodné zobrazit upozornění. Pokud například dlouho používáte jednu aplikaci, opakovaně se do ní vracíte nebo jste delší dobu na hovoru, systém může vyhodnotit, že není vhodná chvíle vás rušit. 

Právě v tom je rozdíl oproti současnému režimu Reduce Interruptions. Ten totiž podle popisu Applu posuzuje jednotlivá upozornění hlavně podle jejich obsahu a odesílatele. Neřeší přitom tolik to, co uživatel právě na zařízení dělá. Nový systém by k tomuto hodnocení přidal právě kontext aktuální aktivity. 

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Patent se ale netýká pouze samotného rozhodování, kdy vás nerušit. Apple v něm popisuje také způsob, jak z nedávné aktivity vytvořit krátký souhrn. Pokud tedy systém během práce některá upozornění odloží, uživatel by si následně mohl zobrazit přehled toho, co mezitím zmeškal, což je poměrně zajímavé i vzhledem k tomu, že Apple už podobné funkce nabízí. iOS 18.1 přinesl AI souhrny upozornění, které dokáží několik oznámení zkrátit do jediného přehledu. Současně existuje právě režim Reduce Interruptions, který se snaží propouštět pouze důležitá upozornění. Nový patent by tak podle všeho mohl tyto funkce spíše výrazně vylepšit než úplně nahradit. 

Apple by díky němu mohl například lépe poznat, že právě sledujete video, telefonujete nebo se soustředíte na práci, a podle toho upozornění odložit. Následně by vám je mohl podat v přehlednější podobě, místo aby vás během činnosti postupně vyrušoval každým jednotlivým oznámením.

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Samozřejmě je však potřeba dodat, že jde pouze o patent. Apple může podobné technologie patentovat bez toho, aby se kdy dostaly do iPhonu či jiného zařízení. Aktuální přihláška navíc stále není prozkoumaná a její podoba se může ještě změnit. Přesto jde ale o zajímavý náznak směru, kterým se Apple může vydat. iPhone by totiž nemusel pouze rozhodovat, která upozornění jsou důležitá, ale také kdy je pro vás vhodné je zobrazit. A právě to by mohlo být v praxi možná užitečnější než další desítky nových funkcí, které Apple každý rok představuje.

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Zdroj
Diskuze
iPhone

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