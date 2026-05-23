Vadí vám zvuk notifikací na iPhone? Takhle si ho můžete změnit podle sebe

Zvuky notifikací patří k věcem, které člověk vnímá každý den desítky až stovkykrát. A právě proto dokáže být dost otravné, když vám výchozí tón na iPhonu jednoduše nesedne. Mnoho uživatelů přitom dlouho žilo v domnění, že systémové upozornění změnit nejde a že Apple dovoluje upravit jen vyzvánění nebo SMS tóny. Ve skutečnosti si ale můžete nastavit jiný výchozí zvuk notifikací, případně úplně změnit i doprovodné vibrace.
Změna se týká běžných systémových oznámení, která používají univerzální tón iOS. Pokud vám tedy připadá příliš tichý, nevýrazný nebo si ho často pletete s jinými zvuky, stačí pár klepnutí v nastavení a iPhone se začne ozývat jinak.
Kde změnit výchozí tón upozornění
Celé nastavení najdete přímo v systému iOS a není potřeba instalovat žádné aplikace ani stahovat dodatečné balíčky.
Otevřete Nastavení a přejděte do sekce Zvuky a haptika. Poté klepněte na položku Výchozí upozornění. Zobrazí se seznam dostupných tónů, které můžete okamžitě vyzkoušet. Stačí na některý klepnout a iPhone ho přehraje.
Vybrat si můžete z klasických systémových zvuků Applu, případně si dokoupit další tóny v obchodě Tone Store. Pokud naopak nechcete, aby výchozí notifikace vydávaly zvuk vůbec, lze upozornění nastavit i zcela potichu.
Upravit můžete i vibrace
Spolu se zvukem lze změnit také haptickou odezvu. Ve stejné nabídce stačí otevřít sekci Haptika. Najdete zde několik přednastavených vibrací, od jemných až po výraznější varianty. Zajímavé je, že si můžete vytvořit i vlastní rytmus vibrací. iPhone během nastavování zaznamená vaše poklepání na displej a podle něj vytvoří unikátní haptický vzor. Praktické je to hlavně ve chvíli, kdy chcete poznat důležitou notifikaci jen podle vibrace bez vytahování telefonu z kapsy.
Co se po změně vlastně upraví
Nový tón se použije u všech oznámení, která pracují s výchozím systémovým upozorněním. Některé aplikace ale mají vlastní samostatné zvuky a ty je potřeba měnit přímo v jejich nastavení. Pokud by vám nový zvuk po čase přestal vyhovovat, můžete se kdykoliv vrátit zpět ke standardnímu tónu, který Apple používá automaticky. Celá změna je okamžitá a není nutné restartovat iPhone ani cokoliv potvrzovat.