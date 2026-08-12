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Konec falešným fotkám? Apple v iOS 27 chystá funkci pro ověření pravosti snímků z iPhone

iPhone
J. VajdákJan Vajdák
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V páté beta verzi připravovaného systému iOS 27 se objevily zmínky o zcela nové funkci, která má za cíl autentizovat původ fotografií pořízených iPhonem. Zatímco hrozba v podobě syntetických obrázků vydávajících se za realitu není ničím novým, s obrovským rozmachem generativní umělé inteligence se z ní stává stále palčivější problém. Dříve zabrala tvorba přesvědčivé fotomontáže zkušenému grafikovi hodiny i dny, dnes k ní stačí pouhé vteřiny a jeden krátký textový pokyn.

Způsoby ověřování se neustále vyvíjejí

Na tento trend už musela zareagovat celá řada technologických gigantů. Například Google přišel s technologií SynthID, která do vygenerovaných obrázků vkládá neviditelné vodoznaky. Podobný systém štítkování zavedla na svých platformách i společnost Meta, ovšem tyto systémy stále narážejí na značné limity při spolehlivém rozpoznávání manipulovaného obsahu. Apple se proto rozhodl jít ještě o krok dál. Kromě upravování metadat u obrázků vytvořených přes nástroj Image Playground chystá technologii nazvanou Apple Reference Image. Ta má za úkol ověřit zdroj fotografie pomocí unikátních dat přímo vázaných na hardware fotoaparátu, který snímek skutečně pořídil.

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Maximální důraz na soukromí

Jak je u Applu zvykem, celý proces je navržen s obrovským ohledem na uživatelské soukromí. Společnost nebude mít k samotné fotografii vůbec žádný přístup. Systém místo toho odešle snímek do zabezpečeného prostředí Private Cloud Compute k ověření, přičemž na servery Applu se dostanou pouze striktně vymezené informace ze senzoru a nezbytná metadata. Pokud by navíc systém z jakéhokoliv důvodu vyhodnotil, že daný senzor mohl být zkompromitován, dokáže mu zpětně odebrat veškerá dříve vydaná ověření.

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Jak bude novinka fungovat v praxi

V současné době je celá funkce ve výchozím nastavení vypnutá. Po jejím nasazení ji bude možné aktivovat v nastavení fotoaparátu zapnutím speciálního referenčního režimu. Zásadní podmínkou celého procesu je, že snímek musí být pořízen přímo s aktivovaným referenčním režimem, jinak nebude obsahovat potřebná data pro pozdější ověření původu. Fotografie se přitom neověřuje automaticky hned při pořízení. Uživatel si může sám vybrat, zda ji chce následně nechat autentizovat, načež jí systém přidělí unikátní ID.

Takto ověřené snímky půjde bez obav sdílet s ostatními. Zařízení příjemce totiž dokáže pouze lokálně zkontrolovat platnost ověření, aniž by muselo Applu hlásit, jaké konkrétní fotografie si uživatel zrovna prohlíží. Množství sdílených dat se pak bude odvíjet od zvolené metody, jako je AirDrop nebo Zprávy, a také od toho, zda posíláte originál nebo již upravenou verzi. Apple nezapomněl ani na tradiční kabelový přenos. Při kopírování přes USB na Mac nebo PC tak bude možné k fotkám přibalit i jejich kompletní referenční data dokazující jejich pravost.

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Zdroj
Diskuze
iPhone

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