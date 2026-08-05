WhatsApp dostává skvělé novinky. Skupinové chaty budou konečně mnohem praktičtější

WhatsApp představil další várku novinek, které potěší především uživatele skupinových chatů. Přibývá možnost označit jedním klepnutím všechny členy skupiny, chytřejší ankety i jednodušší vytváření nových skupin. Cílem je usnadnit komunikaci ve větších kolektivech, ať už jde o práci, školu nebo rodinu.
Největší novinkou je funkce @all, která umožní označit všechny členy skupiny jedinou zmínkou. Už nebude potřeba vypisovat každého zvlášť. WhatsApp doporučuje novinku využívat hlavně pro důležitá oznámení, například při změně termínu schůzky, uzavření školy nebo jiných událostech, které se týkají celé skupiny. Ve skupinách s více než 32 členy budou moci funkci používat pouze správci. Pokud vás podobná upozornění obtěžují, bude možné je samostatně vypnout v nastavení oznámení.
Konečně lepší ankety
Výrazného vylepšení se dočkaly také ankety. Nově u nich lze nastavit datum a čas ukončení hlasování, takže se anketa po uplynutí termínu automaticky uzavře. Přibyla také možnost skrýt, kdo jak hlasoval, a autor ankety může až 15 minut po zveřejnění upravit její otázku, například opravit překlep nebo ji lépe formulovat.
WhatsApp myslí i na lidi, kteří často zakládají nové skupiny. Nová volba Create a similar group umožní vytvořit novou skupinu se stejnými účastníky jako ta původní jediným klepnutím. Hodí se například ve chvíli, kdy chcete vyčlenit část konverzace nebo připravit překvapení pro někoho, kdo je členem hlavní skupiny.
Novinky navazují na řadu změn, které WhatsApp představil už letos, včetně historie zpráv ve skupinách, štítků pro členy nebo připomínek událostí. Meta tak pokračuje ve snaze udělat ze skupinových chatů plnohodnotný nástroj nejen pro běžnou komunikaci, ale i pro organizaci práce, školy nebo rodinných aktivit.