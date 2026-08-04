OpenAI ostře zaútočila na Apple

Napětí mezi dvěma technologickými giganty dál roste. OpenAI zveřejnila na svém oficiálním webu nezvykle ostré prohlášení s názvem „Apple is getting this wrong“, ve kterém odmítá obvinění Applu z krádeže obchodních tajemství a tvrdí, že žaloba společnosti je postavená na chybných informacích. Jde o první případ, kdy OpenAI na soudní spor reaguje takto veřejně a detailně.
Apple podal žalobu už v červenci poté, co OpenAI získala startup io založený Jonym Ivem a zaměstnala řadu bývalých pracovníků Apple. Podle výrobce iPhonů měli někteří z nich neoprávněně pracovat s důvěrnými informacemi nebo se je snažit získat ještě před odchodem ze společnosti.
OpenAI ale ve svém vyjádření tato obvinění důrazně odmítá. Tvrdí, že nemá ani nechce žádná obchodní tajemství Apple a že zaměstnanci dostali jasné pokyny, aby nepoužívali žádné důvěrné materiály z předchozího zaměstnání. Firma zároveň zveřejnila e-maily a přepisy zpráv, které podle ní dokazují, že Apple ve své žalobě některé skutečnosti popsal nepřesně.
OpenAI: Apple si protiřečí
Jedním z hlavních argumentů OpenAI je komunikace kolem bývalého inženýra Changa Liua. Společnost tvrdí, že po jeho odchodu jej naopak kontaktovali zaměstnanci Apple s žádostí o pomoc při hledání interních souborů. Podle OpenAI to odporuje tvrzení Apple, že právě Liu aktivně pracoval s důvěrnými informacemi po svém odchodu. Firma rovněž uvádí, že právní zástupci Apple omylem poslali část komunikace nesprávné osobě a následně sami uznali, že šlo o chybu.
OpenAI současně kritizuje i snahu Apple získat předběžné soudní opatření. Označuje jej za zbytečné a založené na nepravdivých tvrzeních. Podle společnosti by bylo bývalo možné celou situaci vyřešit běžnou komunikací, aniž by spor skončil u soudu.
Celý případ přitom přichází v době, kdy se vztahy mezi oběma firmami výrazně zhoršují. Z někdejších partnerů, kteří spolupracovali na integraci ChatGPT do Apple Intelligence, se postupně stávají přímí konkurenti v oblasti AI i budoucích hardwarových zařízení. Jak soud dopadne, zatím není jasné. Jisté ale je, že OpenAI tentokrát nezůstala potichu a rozhodla se veřejně zpochybnit prakticky všechny klíčové body žaloby Apple.