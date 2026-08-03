NASDAQ po silném růstu koriguje. Co stojí za změnou nálady investorů?

Komerční sdělení: Technologický index Nasdaq patřil v posledních letech mezi největší vítěze na akciových trzích. Masivní investice do umělé inteligence, prudký růst polovodičových firem a silné výsledky velkých technologických společností pomohly indexu dosahovat nových maxim. V posledních dnech se však nálada na trhu výrazně změnila a Nasdaq zaznamenal několikadenní pokles, který ho vzdálil od nedávných rekordních úrovní.
Ještě nedávno se zdálo, že umělá inteligence bude pokračovat v podpoře technologického sektoru bez větších překážek. Investoři ale začínají být opatrnější a více řeší, zda současné obrovské investice do AI skutečně přinesou odpovídající návratnost. Hlavní otázkou nyní není pouze to, kolik firmy do umělé inteligence investují, ale především kdy a v jaké míře se tyto výdaje začnou promítat do vyšších zisků a volného cash flow.
Výprodej čipů a rostoucí otázky kolem AI boomu
Jedním z hlavních důvodů současné korekce je výprodej v polovodičovém sektoru. Pod tlak se dostaly společnosti jako AMD, Micron a další firmy spojené s výrobou čipů a technologického vybavení, které v posledních letech výrazně těžily z rozvoje umělé inteligence. Situaci navíc komplikují zprávy o technologickém pokroku Číny ve vývoji vlastních čipových technologií. Investoři začínají zvažovat, zda si západní technologické firmy dokážou udržet svou současnou konkurenční výhodu a vysoké marže, pokud bude čínská konkurence postupně posilovat.
Pozornost trhu se ale stále více zaměřuje také na samotné technologické giganty. Microsoft, Alphabet, Meta a Amazon plánují v letošním roce investovat do AI infrastruktury stovky miliard dolarů. Tyto prostředky směřují především do datových center, výkonných čipů a cloudových služeb. Investorům už dnes nestačí pouze dobré výsledky. Pokud firma sice překoná očekávání analytiků, ale zároveň nabídne slabší výhled do budoucna, její akcie mohou reagovat výrazným poklesem. Trh se tak postupně přesouvá od nadšení z potenciálu AI k otázce, zda budou tyto investice skutečně ekonomicky návratné.
Kapitál se přesouvá mimo technologický sektor
Současný vývoj nemusí znamenat, že investoři úplně opouštějí akciové trhy. Spíše dochází k takzvané rotaci kapitálu, kdy část peněz proudí z technologických společností do tradičnějších nebo defenzivnějších sektorů. Investoři v období zvýšené nejistoty hledají firmy s předvídatelnějšími výsledky a stabilnějšími cash flow, což podporuje například zdravotnické společnosti, průmyslové firmy nebo sektor spotřebního zboží. Technologické akcie přitom zůstávají dlouhodobě atraktivním tématem, ale po mimořádně silném růstu v posledních letech se zvyšují nároky investorů. Firmy už nejsou hodnoceny pouze podle svých vizí a potenciálu, ale také podle toho, zda dokážou své sliby proměnit ve skutečné výsledky.
Fed a inflace zůstávají důležitým rizikem
Dalším významným faktorem, který ovlivňuje náladu investorů, je makroekonomické prostředí. Trh pozorně sleduje kroky amerického Federálního rezervního systému a především vývoj úrokových sazeb. Přestože se aktuálně očekává stabilita sazeb v pásmu 3,50 až 3,75 %, nejistota zůstává kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům.
Zdroj: https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
Ty mohou být podporovány například vyššími cenami energií nebo rostoucími náklady spojenými s technologickou infrastrukturou. Pokud by inflace zůstala zvýšená delší dobu, Fed by mohl držet sazby na vyšších úrovních déle, případně by se znovu otevřela debata o dalším zvýšení. Vyšší výnosy dluhopisů přitom negativně dopadají především na technologické společnosti s vysokým oceněním, protože snižují současnou hodnotu jejich budoucích zisků.
Kde může Nasdaq najít podporu?
Vedle fundamentálních faktorů sledují investoři také technické úrovně, které mohou naznačit, kde by mohl současný pokles najít podporu. Aktuálně je důležitá oblast kolem 28 500 až 28 600 bodů. Pokud by se index dokázal nad tuto úroveň vrátit, mohl by znovu zamířit směrem k předchozím maximům kolem 31 000 bodů.
Zdroj: xStation 5, cenový graf inštrumentu US100
V případě pokračujícího poklesu se pozornost přesouvá k úrovním kolem 27 500 a 27 000 bodů. Z pohledu objemové analýzy je významná také oblast mezi 24 800 a 25 000 body, kde se v minulosti zobchodovalo velké množství pozic. Silnější nákupní zóny se nacházejí ještě níže, přibližně mezi 24 000 až 24 500 body a následně kolem 22 600 až 23 200 bodů. Právě tyto oblasti mohou být zajímavé pro institucionální investory, kteří hledají příležitosti po výraznějších poklesech.
AI příběh pokračuje, očekávání jsou ale vysoká
Aktuální korekce neznamená automaticky konec růstového příběhu umělé inteligence. Poptávka po výpočetním výkonu, datových centrech a polovodičích zůstává vysoká a největší technologické společnosti budou pravděpodobně pokračovat v masivních investicích. Investoři ale začínají být mnohem náročnější. Už nestačí pouze oznámit velké plány v oblasti AI, firmy budou muset ukázat, že dokážou tyto investice proměnit v reálné příjmy a vyšší ziskovost.
Právě rozdíl mezi vysokými očekáváními a skutečnými výsledky bude v následujících kvartálech jedním z hlavních faktorů, které rozhodnou o dalším směřování technologických akcií. Pokud chcete sledovat vývoj technologických akcií, indexu Nasdaq nebo jednotlivých firem spojených s AI, můžete si jejich vývoj jednoduše prohlédnout a obchodovat prostřednictvím platformy XTB. Otevřete si účet zdarma a získejte přístup k tisícům akcií, ETF a dalším investičním nástrojům.
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