Dokázali byste stisknout spoušť? Tyto nové hry zdarma pro Mac přináší mrazivá dilemata i geniální nápad pro psaní

Seznam
Tyrania Enforces
Tyrania Enforcers staví hráče před nepříjemně jednoduchou otázku: dokázali byste tváří v tvář zlu stisknout spoušť? Příběhová vizuální novela vás zavede do světa na pokraji rozsáhlého konfliktu, v němž udržování pořádku neznamená automaticky konání dobra. Jako jeden z jeho vykonavatelů budete rozhodovat mezi povinností, vlastní morálkou a následky, které může mít slepé plnění rozkazů. Hra sází především na silné dialogy, tíživou atmosféru a volby bez jednoznačně správného řešení. Každé rozhodnutí přitom může změnit nejen další vývoj příběhu, ale také pohled na postavy, jejich motivace a cenu zdánlivého bezpečí. Tyrania Enforcers tak osloví zejména hráče, kteří od vizuální novely očekávají víc než pasivní čtení a rádi přemýšlejí nad tím, kde končí služba systému a začíná osobní odpovědnost.
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World of Eggs: Idle Adventures
World of Eggs: Idle Adventures vás nechá vybudovat vlastní vajíčkovou civilizaci, aniž byste museli každých pár minut kontrolovat její chod. Postupně rozšiřujete své území, získáváte suroviny, obchodujete s ostatními hráči a vysíláte své obyvatele do nájezdů, zatímco většinu rutinních činností obstará automatika. Vaše říše se tak rozvíjí i ve chvílích, kdy hru zrovna nemáte spuštěnou, a po návratu na vás čekají nové zdroje i možnosti dalšího vylepšování. Hratelnost kombinuje budování, ekonomiku a souboje s odlehčeným světem plným vajec, přičemž nechybí ani důležitá rozhodnutí o tom, do čeho investovat a kdy se pustit do boje. World of Eggs: Idle Adventures se díky tomu hodí pro hráče, kteří mají rádi postupný růst a strategické plánování, ale nechtějí se probírat nekonečným množstvím opakujících se úkolů.
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Professional Chef
Professional Chef vás postaví do čela vlastní kuchyně, ve které začínáte s několika základními surovinami a postupně se propracujete k přípravě skutečných kulinářských specialit. Nakupujete čerstvé ingredience, odemykáte nové recepty a organizujete jednotlivá pracovní stanoviště tak, aby se kuchaři nezastavili a objednávky byly hotové včas. Velká část přípravy probíhá automaticky, takže kuchyně vydělává a rozvíjí se i bez vašeho neustálého dohledu. Po návratu pak můžete získané prostředky investovat do lepšího vybavení, rychlejší přípravy nebo náročnějších pokrmů s vyšší hodnotou. Professional Chef tak osloví především hráče, které baví sledovat postupný růst, hledat nejvýhodnější vylepšení a proměnit skromný kuchyňský provoz v dokonale fungující gastronomické království.
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Keypress Express
Keypress Express promění každé psaní na počítači v malou cestu po železnici. Podél spodního okraje obrazovky se usadí ručně kreslená lokomotiva, která se rozjede pokaždé, když stisknete klávesu. Čím více píšete, tím delší vzdálenost vlak překoná a tím hodnotnější náklad dopraví do cíle. Utržené peníze pak můžete investovat do výkonnějších lokomotiv, dalších vagónů a postupného budování vlastního železničního impéria. Hra tak zpříjemní psaní článků, pracovních e-mailů i školních úkolů nenápadným pocitem postupu, aniž by odváděla pozornost od samotné práce. Zaznamenává přitom pouze počet stisknutých kláves, nikoliv jejich obsah, takže nevidí vaše rozepsané texty, hesla ani soukromé zprávy. Keypress Express je příjemným spojením jednoduché idle hry a produktivního doplňku pro každého, komu při práci chybí trocha hravosti.
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