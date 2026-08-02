Recenze FIXED 100W GaN: Malý pomocník, který bez problémů nahradil originální Apple nabíječku

Když se řekne nabíječka pro notebook, většina lidí si dost možná vybaví relativně velkou „kostku“ s kabelem, kterou hodí někam pod stůl a moc o ní už dále nepřemýšlí. Pokud ale notebook pravidelně přenášíte mezi domovem, kanceláří a cestami, začnou hrát roli věci jako velikost, hmotnost nebo zahřívání. Právě proto jsem poslední dva týdny testoval nový 100W GaN adaptér od českého FIXED, který slibuje dostatek výkonu i pro náročnější notebooky a přitom velmi kompaktní rozměry. Jak si vedl při každodenním používání?
Technické specifikace, zpracování a design
FIXED vsadil u této nabíječky na moderní GaN technologii, díky které se podařilo zmenšit rozměry adaptéru při zachování vysokého výkonu. Ten činí až 100 W, což znamená, že si bez problémů poradí nejen s většinou notebooků vybavených USB-C, ale samozřejmě i s tablety, telefony nebo další elektronikou podporující Power Delivery 3.0. Co se pak týče rozměrů, nabíjecí „kostka“ měří 110 x 60 x 18 mm, takže je opravdu drobná vzhledem k tomu, jaký nabíjecí výkon dokáže servírovat.
Příjemným bonusem je integrovaný 1,5metrový USB-C kabel doplněný o odpojitelný napájecí kabel stejné délky. Ve výsledku tak získáte až tři metry dosahu od zásuvky, což se v praxi hodí častěji, než by se mohlo zdát. Samozřejmostí je také ochrana proti přepětí, přehřátí či zkratu.
Mimochodem, když už jsem se dotknul délky, zde se musím chvíli zastavit. Nevím, kolik z vás si to ještě bude pamatovat, ale v dobách, kdy ještě Apple neškudlil na příslušenství ke svým produktům, přibaloval do krabice k MacBookům kromě samotného počítače, nabíjecího kabelu a nabíjecího adaptéru (který teď už též nepřibaluje) ještě 1,8m dlouhé prodlužovací šňůry, které šlo po vycvaknutí vidlice do zásuvky připojit právě k nabíjecí „kostce“ a tím celkovou délku nabíječky zásadně prodloužit.
Já toto řešení před lety miloval a tak, když jsem před lety prodával můj první MacBook Air (tehdy ještě kousek se svítícím jablíčkem na zádech), pokoutně jsem si samozřejmě prodlužovací kabel nechal a využívám jej prakticky doteď. Apple jej sice prodává i samostatně, za tento kus kabelu si však účtuje 590 Kč, což není málo – tím spíš, když si uvědomíte, že nabíječka od FIXED vychází celá se vším všudy na 999 Kč. Právě proto si myslím, že řešení tohoto výrobce dává ve výsledku daleko větší smysl než troufnu si říci, že dnes už zapomenutý prodlužovací kabel z dílny Applu.
Co se týče designu a zpracování, na první pohled jde o poměrně nenápadný adaptér, který ale zaujme hlavně svými rozměry. Na 100W nabíječku je opravdu velmi kompaktní a bez problémů se vejde do kapsy batohu vedle MacBooku. Velmi dobře působí také samotné zpracování. Plastové tělo nikde nevrže, vše lícuje přesně tak, jak by mělo, a adaptér působí odolným dojmem. FIXED navíc nepodlehl trendu zbytečně extravagantního designu a vsadil na jednoduché černé provedení, které zapadne prakticky kamkoliv.
Líbí se mi také integrovaný USB-C kabel. Sice jej v případě poškození nevyměníte za jiný, na druhou stranu ale odpadá věčné hledání správného kabelu v batohu.
Testování
Během zhruba dvou týdnů jsem adaptér používal jako hlavní nabíječku pro MacBook Air M3. Vedle něj jsem na něm pravidelně nabíjel také iPhone 17 Pro a iPad 10. Ve všech případech pak nepřekvapivě fungoval naprosto bez problémů.
Největší radost mi udělalo to, jak málo se zahřívá. I při delším nabíjení MacBooku Air M3 byl adaptér pouze mírně teplý. Právě tady je tedy výhoda GaN technologie opravdu znát a oproti některým starším adaptérům jde o velmi příjemný rozdíl. Vždyť třeba i starší Apple adaptéry topí opravdu neuvěřitelně, až je má člověk skoro problém uchopit do rukou. O to příjemněji se GaN od FIXED používá.
Pochválit musím i samotný výkon. Ten jsem se snažil vyzkoušet jednoduše tak, že jsem adaptér na jeden pracovní den připojil k MacBooku Pro M5 Pro mého bratra, který mu dával „zahulit“ poměrně náročnými AI úkony a programováním, takže spotřeba energie počítače byla opravdu velká. Ani při této náročnější práci na MacBooku se ale absolutně nedělo, že by se notebook nestíhal dobíjet. Výkonových rezerv má adaptér více než dost a během testování jsem nenarazil na jedinou situaci, kdy by si s některým ze zařízení neporadil.
Velmi praktická se ukázala také délka kabelů. Tři metry v součtu sice na papíře nevypadají jako zásadní výhoda, ale v kanceláři nebo hotelovém pokoji člověk rychle zjistí, že možnost mít notebook dál od zásuvky je velmi příjemná. Jasně, ne každý tuto věc úplně ocení, ale mě osobně přijde, že se do situací, kde je zásuvka dál, než bych v danou chvíli zrovna potřeboval, se dostávám relativně často a proto je fajn mít po ruce něco, čím dokážu elektroniku se zásuvkou „na dálku“ propojit.
Pokud bych pak měl zmínit nějakou drobnost, která nemusí vyhovovat každému, pak je to právě pevně integrovaný USB-C kabel. Mně osobně vyhovoval, ale někdo může preferovat klasický USB-C port a možnost použít vlastní kabel. Spíš než jako negativum bych ale o této věci mluvil jako o vlastnosti, se kterou je třeba při nákupu holt počítat.
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Resumé
FIXED 100W GaN adaptér mě během testování příjemně překvapil. Je malý, lehký, téměř se nezahřívá a výkonově bez problémů zvládne každodenní nabíjení MacBooku Air, Pro i další elektroniky. Díky integrovanému kabelu a dlouhému napájecímu kabelu se navíc velmi pohodlně používá doma i na cestách. Pokud tedy hledáte náhradu za originální notebookový adaptér nebo chcete jednu univerzální nabíječku pro notebook, tablet i telefon, je to podle mě velmi povedená volba, která nabízí výborný poměr mezi cenou, výkonem a praktičností.