Alza zlevnila televize, sluchátka i foto techniku. Ve hře jsou slevy na více než 1 300 produktů

Komerční sdělení: Pokud už delší dobu pokukujete po nové televizi, bezdrátových sluchátkách, reproduktoru nebo třeba fotoaparátu, právě teď může být ideální chvíle k nákupu. Alza totiž v rámci akce pro členy AlzaPlus+ připravila slevy na více než 1 300 produktů z kategorií TV, foto a audio-video. U vybraných modelů lze ušetřit stovky i tisíce korun.
Akce probíhá od 21. července do 3. srpna a zahrnuje širokou nabídku elektroniky. Ve slevě jsou televize, bezdrátová sluchátka, Bluetooth reproduktory, soundbary, fotoaparáty, kamery, drony, projektory, mikrofony i Hi-Fi technika. Vybrané produkty jsou zlevněny až o 40 %, takže jde o zajímavou příležitost nejen pro běžné uživatele, ale i nadšence do fotografie, videa nebo domácí zábavy.
Mezi nejzajímavějšími nabídkami nechybí například sluchátka Samsung Galaxy Buds3 FE a Galaxy Buds4 Pro, reproduktory JBL Flip 7 či JBL PartyBox Club 120, drony DJI Mini 5 Pro a Potensic Atom2, fotoaparáty Sony Alpha A7 III nebo Fujifilm X-T30 III a X-T50. Ve slevách jsou také televize, projektory i další audio technika od známých výrobců.
Zvýhodněné ceny jsou dostupné v rámci členství AlzaPlus+, které kromě exkluzivních slev přináší také další výhody, například dopravu zdarma na velké množství objednávek. Pokud už členství využíváte, stačí si vybrat produkt označený slevou AlzaPlus+ a nakoupit za zvýhodněnou cenu.
Slevy na televize, sluchátka i foto techniku na Alze naleznete zde