HBO Max přidává ohlédnutí za Euforií, oba díly Tichého místa, komedii Tootsie i fotbalové drama

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Seznam
Euforie: Ohlédnutí
Retrospektivní ohlédnutí za oceňovaným seriálem HBO Euforie s rozhovory s herci a tvůrčím týmem.
Tiché místo
Rodina musí žít v naprosté tichosti, aby se vyhnula monstrům, která loví podle zvuku. Evelyn a Lee jsou odhodláni ochránit své děti za každou cenu.
Tiché místo: Část II
Po tragických událostech musí rodina Abbottových opustit svou farmu a pokračovat v tichém boji o přežití.
Tootsie
Nezaměstnaný herec získá životní roli i šanci na lásku, když se převlékne za ženu.
Fotbalová krize na Saipanu
Irský kapitán Roy Keane opouští mistrovství světa 2002 po ostrém konfliktu s trenérem Mickem McCarthym na Saipanu.