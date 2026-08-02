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HBO Max přidává ohlédnutí za Euforií, oba díly Tichého místa, komedii Tootsie i fotbalové drama

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A. TomanováAmaya Tomanová
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Seznam

Euforie: Ohlédnutí

Retrospektivní ohlédnutí za oceňovaným seriálem HBO Euforie s rozhovory s herci a tvůrčím týmem.

Tiché místo

Rodina musí žít v naprosté tichosti, aby se vyhnula monstrům, která loví podle zvuku. Evelyn a Lee jsou odhodláni ochránit své děti za každou cenu.

Tiché místo: Část II

Po tragických událostech musí rodina Abbottových opustit svou farmu a pokračovat v tichém boji o přežití.

Tootsie

Nezaměstnaný herec získá životní roli i šanci na lásku, když se převlékne za ženu.

Fotbalová krize na Saipanu

Irský kapitán Roy Keane opouští mistrovství světa 2002 po ostrém konfliktu s trenérem Mickem McCarthym na Saipanu.

Zdroj
Diskuze
HBO Max

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