Aktivovala jsem si na iPhone tuto skrytou funkci a od té doby jsem už nic důležitého nepřeslechla

iPhone nabízí řadu funkcí zpřístupnění, které se mohou hodit také uživatelům bez zdravotního omezení. Výborným příkladem je Rozpoznávání zvuku. Telefon prostřednictvím mikrofonu sleduje své okolí a po zachycení vybraného zvukového podnětu zobrazí oznámení. Může vás upozornit na domovní zvonek, štěkajícího psa, pláč dítěte, sirénu nebo požární alarm.
Funkce se hodí například při práci se sluchátky, poslechu hlasité hudby nebo v situaci, kdy se nacházíte v jiné části bytu a nechcete přeslechnout zvonek. Praktická může být rovněž pro majitele zvířat či rodiče malých dětí. iPhone poslouchá průběžně, takže není nutné nechávat otevřenou žádnou zvláštní aplikaci.
Jak zapnout Rozpoznávání zvuku
Otevřete na iPhonu Nastavení a pokračujte přes Zpřístupnění → Rozpoznávání zvuků a jmen → Rozpoznávání zvuku. Zde aktivujte hlavní přepínač a následně klepněte na položku Zvuky. Z nabídky vyberte jednotlivé události, na které vás má telefon upozorňovat.
Po prvním zapnutí může iPhonu chvíli trvat, než stáhne potřebná data. Doporučuji také neaktivovat úplně všechny dostupné možnosti. Pokud doma nemáte dítě ani kočku, jejich sledování vám nic nepřinese a pouze zvýší pravděpodobnost chybných upozornění. Nejlépe funguje výběr několika zvuků, které ve svém prostředí skutečně potřebujete zachytit.
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Naučte iPhone vlastní zvonek nebo spotřebič
Velmi užitečná je možnost vytvořit vlastní rozpoznávaný zvuk. V nabídce Zvuky zvolte Vlastní poplach nebo Vlastní spotřebič nebo zvonek, zadejte jeho název a klepněte na Zahájit poslech. Telefon následně požádá o několik ukázek, podle kterých se zvuk naučí poznávat.
Během nastavování umístěte iPhone co nejblíže ke zdroji a omezte okolní hluk. Tímto způsobem jej můžete naučit například specifický tón staršího domovního zvonku, kuchyňské minutky nebo upozornění pračky. Rozpoznávání lze navíc přidat do Ovládacího centra a podle potřeby rychle vypínat či znovu aktivovat.
Na funkci se však nelze bezvýhradně spoléhat v krizových situacích. Hluk, vzdálenost nebo zakrytý mikrofon mohou způsobit, že iPhone zvuk nerozpozná. Rozpoznávání zvuku proto nenahrazuje certifikovaný požární hlásič, dětskou chůvičku ani jiné bezpečnostní zařízení. Jako doplňková pojistka pro každodenní použití ale funguje překvapivě dobře.