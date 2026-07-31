Apple má srdce na pravém místě. Pomůže po ničivém zemětřesení v Japonsku

Apple znovu ukázal, že při přírodních katastrofách nezůstává stranou. Generální ředitel společnosti Tim Cook totiž oznámil, že firma finančně podpoří záchranné a humanitární práce po silném zemětřesení, které tento týden zasáhlo japonskou prefekturu Kumamoto na ostrově Kjúšú. Zemětřesení o síle 6,8 stupně si podle dosavadních informací vyžádalo nejméně 34 obětí a způsobilo rozsáhlé škody.
Cook oznámení zveřejnil na sociální síti X. Ve svém příspěvku uvedl, že Japonsko má v jeho srdci výjimečné místo, vyjádřil soustrast všem zasaženým a poděkoval záchranářům, kteří v náročných podmínkách pokračují v pomoci. Zároveň potvrdil, že Apple poskytne finanční dar na podporu humanitárních aktivit. Výši příspěvku společnost tradičně nezveřejnila.