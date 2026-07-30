Velká vedra jsou opět tu. Jak na iPhone aktivovat výstrahu před extrémním počasím a dozvědět se vše důležité včas?

Střední Evropu začíná pomalu, ale jistě sužovat druhá vlna veder, která by měla dle předpovědí začít pomalu odeznívat nejdříve na konci příštího týdne. Není proto od věci mít na iPhone nastavené výstrahy, které vás na podobné extrémy počasí včas upozorní a díky tomu vás třeba tak trochu s předstihem připraví na to, co v následujících dnech očekávat. Jasně, že bude v létě teplo asi tak nějak všichni tušíme, ale skrze výstrahy varují meteorologové třeba před bouřkami, krupobitím a tak podobně, které přeci jen člověk tak dobře předvídat nedokáže.
Jak na iPhone aktivovat výstrahy na extrémní počasí
Výstrahy před extrémním počasím nevydává Apple, ale speciální orgán v každé zemi. V České republice je to nepřekvapivě Český hydrometeorologický ústav, který díky tomu může obyvatele jednoduše informovat o nějaké formě extrémního počasí, ať už se jedná o silné deště, bouřky, kroupy, náledí, silné sněžení, možnost výskytu požárů a vysokých teplot, silných větrů apod. V posledních týdnech jde pak nepřekvapivě primárně o výstrahu před vysokými teplotami a lesními požáry. Dobrou zprávou je, že Počasí je už pár let schopné tyto výstrahy přijímat a zobrazovat, takže můžete být v obraze. Pro zobrazení aktivních výstrah postupuje následovně:
- Prvně se na iPhone přesuňte do nativní aplikace Počasí.
- Přesuňte se do seznamu uložených míst, na kterých počasí sledujete
- V pravém horním rohu tapněte na tři tečky vedle sebe v kroužku (tedy na Nastavení)
- Pokračujte do sekce Oznámení
- Zde si aktivujte posuvník Extrémní počasí a následně si z uložených míst vyberte ta, ze kterých chcete, aby vám iPhone posílal notifikaci v případě, že nějaké oznámení o extrémním počasí vejde v platnost
Jak tedy můžete sami vidět, jedná se o naprosto jednoduchou věc, kterou zvládnete do pár vteřin a pokud vás tyto výstrahy zajímají, právě díky tomuto nastavení nebudete muset například navštěvovat web ČHMU, případně proklikávat aplikaci Počasí více do hloubky. Z vlastní zkušenosti nicméně doporučuji zapínat místa, ze kterých chcete přijímat notifikace na extrémní počasí, s rozvahou a skutečně podle toho, kde se zrovna pohybujete, potažmo pohybovat budete. V opačném případě si totiž můžete telefon zaplavit náloží notifikací, které vám vlastně budou z velké části k ničemu, jelikož budou informovat o místech, která zrovna není třeba řešit.