Tato bezplatná aplikace pro iPhone vám ukáže nejlepší místa ke koupání v okolí

Zatímco ještě před několika dny jsme řešili spíš chladné a deštivé počasí připomínající podzim, nyní už léto konečně ukazuje svou pravou tvář. S příchodem vysokých teplot přichází i tradiční otázka – kam vyrazit za osvěžením? Pokud nechcete zdlouhavě hledat vhodné koupaliště nebo přírodní vodní plochu na internetu, může vám výrazně pomoci aplikace dostupná pro iPhone.
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Aplikace Swimplaces nabízí přehlednou mapu plnou míst vhodných ke koupání. Po spuštění okamžitě zobrazí lokality ve vašem okolí, ale díky přehlednému ovládání si můžete během okamžiku najít i zajímavá místa na druhém konci republiky nebo v zahraničí. Jednotlivé body na mapě jsou označeny ikonami podle typu lokality, takže snadno poznáte, jestli jde o bazén, lom, rybník nebo přírodní koupaliště.
Po otevření konkrétního místa se zobrazí řada užitečných informací. Nechybí údaje o parkování, občerstvení, vstupném ani informace o tom, zda se v dané lokalitě nachází nudapláž. Praktické jsou také filtry, díky nimž si můžete nechat zobrazit pouze taková místa, která vás skutečně zajímají. Pokud se rozhodnete některou lokalitu navštívit, aplikace vás na ni dokáže jedním klepnutím navigovat prostřednictvím oblíbených mapových služeb.
Velkou výhodou jsou také hodnocení od ostatních uživatelů. Díky recenzím a hvězdičkám si rychle uděláte představu o kvalitě daného místa ještě před návštěvou. U mnoha lokalit navíc najdete fotografie pořízené přímo návštěvníky, což výběr ještě více usnadňuje. Je však potřeba počítat s tím, že ne všechna koupaliště jsou fotografiemi pokrytá, takže právě to je zatím asi největší slabina celé aplikace.
Pomozte rozšiřovat databázi
Na obsahu aplikace se nepodílejí pouze její vývojáři. Nová místa mohou přidávat také samotní uživatelé. Pokud objevíte zajímavou lokalitu, která ve Swimplaces chybí, stačí během několika okamžiků vyplnit jednoduchý formulář, doplnit základní informace a označit místo na mapě. Po kontrole ze strany správců se lokalita objeví v databázi. Sám jsem tímto způsobem přidal několik koupacích míst a jejich schválení proběhlo vždy během několika hodin, což ukazuje, že se o aplikaci její tvůrci starají opravdu aktivně.
Na druhou stranu se vyplatí používat zdravý rozum. Při procházení databáze jsem narazil například na boskovickou přehradu, kde je koupání oficiálně zakázané, přesto se v aplikaci stále nachází. Přestože jde spíše o výjimku, je dobré informace vždy alespoň orientačně ověřit.
Potěší také fakt, že Swimplaces není omezené pouze na Českou republiku. Databáze zahrnuje lokality prakticky po celém světě, takže aplikaci využijete i během dovolené v zahraničí. Nejvíce míst sice najdete v Evropě, dobře pokryté jsou ale i další kontinenty. Pokud tedy hledáte jednoduchý způsob, jak během léta rychle objevit zajímavé místo ke koupání, rozhodně stojí Swimplaces za vyzkoušení.