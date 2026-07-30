Apple oznámil, kdy dorazí finále jednoho z nejlepších sci-fi seriálů současnosti

Fanoušci seriálu Silo už vědí, kdy se dočkají velkého finále. Apple oficiálně potvrdil, že čtvrtá a zároveň poslední řada jednoho z nejúspěšnějších sci-fi seriálů na Apple TV+ dorazí v létě roku 2027. Oznámení přišlo jen několik týdnů po premiéře třetí série, která aktuálně vychází po jednotlivých epizodách.
Závěrečná řada uzavře příběh inspirovaný knižní trilogií spisovatele Hugha Howeyho. Tvůrci už dříve potvrdili, že seriál skončí čtvrtou sérií, díky čemuž mohou celý příběh uzavřít přesně podle svých představ, aniž by museli děj zbytečně natahovat.
The end is near.
The fourth and final season of #Silo premieres summer 2027. pic.twitter.com/j4vhyf27xM
— Apple TV (@AppleTV) July 25, 2026
Seriál sleduje osudy obyvatel obřího podzemního sila, kde žije přibližně deset tisíc lidí. Nikdo přesně neví, proč lidstvo skončilo pod zemí ani co se nachází na povrchu. Hlavní hrdinka Juliette Nichols, kterou ztvárňuje Rebecca Ferguson, postupně odhaluje tajemství, jež mohou změnit osud celé společnosti.
Silo se od premiéry v roce 2023 zařadil mezi nejlépe hodnocené seriály na Apple TV+ a pomohl streamovací službě získat řadu nových předplatitelů. Apple proto sází na to, že závěrečná série bude jednou z největších televizních událostí příštího roku. Pokud jste se do světa Silo zatím nepustili, máte ideální příležitost. Do léta 2027 zbývá dostatek času na zhlédnutí prvních tří řad, než celý příběh dospěje ke svému dlouho očekávanému finále.