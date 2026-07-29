YouTube reaguje na obavy odborníků. Rodiče mohou dětem zablokovat Shorts

Krátká videa dnes dominují internetu. YouTube Shorts, TikTok i Instagram Reels každý den sledují stovky milionů lidí a významnou část publika tvoří děti a dospívající. Právě u nich však odborníci dlouhodobě upozorňují na možné dopady nadměrného sledování velmi krátkého obsahu na schopnost soustředění, spánek i celkovou digitální pohodu.
Na rostoucí obavy nyní reaguje také YouTube. Platforma rozšířila možnosti rodičovské kontroly a nově umožňuje rodičům přístup ke Shorts výrazně omezit nebo jej úplně vypnout. Krátká videa jsou navržena tak, aby byla maximálně poutavá. Po několika sekundách stačí přejet prstem a okamžitě se zobrazí další video. Doporučovací algoritmus přitom neustále vybírá obsah, který má co největší šanci uživatele zaujmout.
Výzkumy digitálního chování naznačují, že zejména u dětí a dospívajících může dlouhodobé sledování rychle se střídajícího obsahu ztěžovat udržení pozornosti při náročnějších činnostech, jako je čtení nebo učení. Odborníci zároveň upozorňují, že nejde pouze o samotný formát videí, ale především o množství času, které u nich děti tráví.
Co může příliš dlouhé sledování způsobit?
- časté přepínání mezi videi může ztěžovat dlouhodobé soustředění,
- velké množství podnětů může přispívat k psychické únavě,
- děti si mohou zvykat přijímat informace pouze v několika sekundách,
- více času u obrazovky často znamená méně pohybu a méně osobního kontaktu s ostatními.
To ale neznamená, že samotná krátká videa jsou škodlivá. Rozhodující je především délka sledování, věk dítěte a celková rovnováha mezi online světem, školou, sportem, spánkem a běžným životem.
YouTube přidal nové rodičovské kontroly
Google proto rozšířil možnosti služby Family Link a aplikace YouTube. Rodiče mohou nově výrazně lépe kontrolovat, jaký obsah jejich děti sledují, a v případě potřeby přístup ke Shorts omezit nebo úplně zakázat. Cílem není děti od YouTube odstřihnout, ale umožnit rodičům nastavit prostředí odpovídající věku dítěte.
Jak vypnout YouTube Shorts dětem
- Otevřete aplikaci Google Family Link.
- Vyberte profil svého dítěte.
- Přejděte do části Ovládací prvky > YouTube.
- Zvolte nastavení obsahu pro účet dítěte.
- Pokud je tato možnost ve vaší zemi dostupná, vypněte nebo omezte přístup ke YouTube Shorts.
- Případně můžete dítěti nastavit používání aplikace YouTube Kids, která nabízí výrazně přísnější filtrování obsahu.
Lze omezit i čas strávený na YouTube
Vedle samotných Shorts mohou rodiče ve Family Link nastavit také denní časové limity, dobu večerky, schvalování instalace aplikací nebo sledovat, jak dlouho dítě jednotlivé aplikace používá. Díky tomu lze zabránit tomu, aby dítě trávilo na telefonu několik hodin denně.
YouTube ani odborníci netvrdí, že jsou krátká videa sama o sobě nebezpečná. Smyslem nových funkcí je dát rodičům větší kontrolu nad tím, kolik času jejich děti na platformě tráví. Právě zdravá rovnováha mezi digitálním světem, učením, pohybem a osobním kontaktem s rodinou a kamarády je podle většiny odborníků tím nejdůležitějším faktorem.