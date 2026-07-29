Prsten, na který čeká celý svět? Vědcům se podařil průlom v měření cukru bez jediné kapky krve

Měření hladiny cukru v krvi bez jehel a odběrů patří už desítky let mezi největší technologické výzvy. Právě proto se o této funkci dlouhodobě spekuluje také v souvislosti s Apple Watch. Nyní ale přichází zajímavá novinka z akademického světa. Vědci z Kalifornské univerzity představili prototyp chytrého prstenu, který dokáže nepřetržitě sledovat hladinu glukózy z potu na prstu, aniž by bylo potřeba narušit kůži.
Nový prsten využívá kombinaci klasických senzorů a chemických čidel, která analyzují biomarkery obsažené v potu. Vedle glukózy zvládne sledovat také ketony, laktát, vitamín C, kyselinu močovou nebo koncentraci alkoholu. Zajímavé je, že uživatel se nemusí ani zapotit – zařízení si dokáže malé množství potu z pokožky samo získat.
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Podle autorů studie dosáhl prototyp při měření glukózy velmi podobných výsledků jako současné invazivní kontinuální glukometry nebo klasické krevní testy. Pokud se podaří technologii dále zdokonalit, mohla by znamenat zásadní změnu především pro miliony lidí s diabetem, kteří si dnes musí pravidelně kontrolovat hladinu cukru pomocí senzorů zavedených pod kůži nebo odběrů krve. Samotný prototyp má ale zatím k běžnému produktu daleko. Je poměrně robustní a na jedno nabití vydrží fungovat zhruba 12 hodin. Výzkumníci věří, že komerční verze by mohla být výrazně menší, pohodlnější a nabídnout mnohem delší výdrž.
Právě podobné technologie jsou dlouhodobě spojovány také s Apple. Společnost už řadu let pracuje na neinvazivním měření glukózy pro Apple Watch, zatím se jí ale nepodařilo technologii dostat do podoby vhodné pro běžný produkt. Zároveň je potřeba připomenout, že žádné chytré hodinky ani chytrý prsten dnes nemají schválení pro samostatné neinvazivní měření krevního cukru pro lékařské účely. Nový prototyp je proto zatím spíše důkazem, že se vývoj ubírá správným směrem, než oznámením technologie připravené pro trh.