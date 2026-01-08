Měření cukru v krvi bez jehly je zase blíž! Dočkají se Apple Watch této slibné novinky?

V souvislosti s Apple Watch se již dlouhé roky spekuluje o tom, že je chce Apple naučit neinvazivní měření hladiny cukru v krvi uživatele. Ostatně, podle Mezinárodní diabetologické federace trpí diabetem už více než deset procent dospělé populace a téměř polovina z nich o tom vůbec neví. I sám šéf Applu je mimochodem diabetik, přičemž v minulosti měl údajně přímo na sobě první prototypy senzorů pro měření cukru v krvi u Apple Watch testovat. Právě včasná diagnostika přitom hraje zásadní roli, protože diabetes každoročně stojí za miliony úmrtí a u lidí, u nichž se rozvine cukrovka 2. typu v mladším věku, jsou rizika ještě výraznější.
Problém je v tom, že současné metody měření krevního cukru jsou invazivní a vyžadují vpich jehly do kůže. To je jeden z důvodů, proč tyto technologie využívají hlavně lidé s již potvrzeným onemocněním nebo vysokým rizikem. To by se však mělo do budoucna změnit a jak se zdá, tato změna by nemusela být úplně daleko. Na právě probíhajícím veletrhu CES se totiž objevila technologie, která by mohla v neinvazivním odhalování vysokého cukru v krvi pomoci.
O novince informovali jako první reportéři Wired, kteří si na CES prohlédli senzor schopný detekovat přítomnost acetonu v dechu, což je jeden z častých příznaků diabetu. Právě detekce skrze monitoring acetonu v dechu přitom patří dlouhodobě k nejslibnějším cestám k neinvazivnímu měření glukózy a nyní se poprvé dostává do pokročilé fáze klinických testů.
Testované zařízení nese název Isaac a má podobu malého přívěsku nošeného na krku. Velikostně je zhruba jako mince a jeho úkolem je analyzovat těkavé organické látky v dechu, především acetony, které lze dát do souvislosti se zvyšující se hladinou cukru v krvi. Klinické testy aktuálně probíhají na Indiana University, kde se jeho výsledky porovnávají s klasickými metodami měření krevního cukru. Testy probíhají nejprve u dospívajících s diabetem 1. typu a následně i u dospělých s diabetem 2. typu. Cílem je připravit technologii na regulační proces u amerického úřadu FDA, ke kterému by mohlo dojít už v průběhu letošního roku.
Zajímavé je, že samotné měření je velmi jednoduché. Uživatel zařízení přiloží k ústům a krátce do něj vydechne. Nejde tedy o kontinuální sledování hodnot, ale spíše o rychlou kontrolu, kterou lze provádět třeba jednou denně a která zabere jen pár vteřin. A právě tady se otevírá prostor pro spekulace kolem Apple Watch. Princip měření by teoreticky šel integrovat i do chytrých hodinek, byť největší výzvou je samozřejmě v tomto případe velikost celé technologie. Samotný Isaac je totiž dnes téměř stejně velký jako celé Apple Watch, takže miniaturizace bude klíčová. Pokud by se však zařízení dočkalo schválení od FDA, šlo by o velmi slibný signál, že zvolená cesta dává smysl a kdo ví, třeba by právě tato věc nasměrovala Apple k tomu, aby pro monitoring zkusil využít toto řešení.