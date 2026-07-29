Legendární Ted Lasso je zpět. Trailer na 4. sérii láká na nový ženský tým i návrat do Richmondu

Dlouho očekávaný návrat jednoho z nejúspěšnějších seriálů historie platformy Apple TV je konečně tady. Včera zveřejněný oficiální trailer na čtvrtou řadu komediálního hity Ted Lasso dává jasně najevo, že fanoušky čeká nová porce emocí, humoru a nečekaných výzev. Závěrečné díly předchozí série sice mnohé navnadily na konec příběhu, ale o víc než tři roky později se charismatický trenér v podání Jasona Sudeikise vrací s úplně novou misí.
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Nová výzva: Ženský tým a druhá liga
Čtvrtá řada přináší zásadní obrat v dějové linii. Namísto mužského týmu AFC Richmond se pozornost přenese na nově vzniklé ženské družstvo označované jako Lady Greyhounds. Ted Lasso tak stane před svou dosud největší trenérskou zkouškou. A sice převzít a vybudovat druholigový ženský fotbalový klub od úplných základů. Podle oficiální synopse bude celá série o odvaze skočit do neznáma a dát šanci příležitostem, o kterých hrdinové dříve ani nesnili.
Samotný trailer sice příliš neprozrazuje z konkrétních zápletek, o to více však sází na nostalgii a milovanou atmosféru. Ukázka doprovázená chytlavou hudbou kapely Mumford & Sons nabízí pohled na známé tváře, které doplňují nově příchozí herci a členky týmu.
Premiéra už za pár dní
Na nové epizody nebudou muset diváci čekat vůbec dlouho. Slavnostní premiéra čtvrté série je na Apple TV naplánována již na 5. srpna. Pro jablečnou streamovací platformu jde bezpochyby o vůbec největší událost letošního roku. Pokud si chcete čekání na Teda Lassa zkrátit podobně laděným laskavým humorem, Apple TV nabízí také skvělou komedii Trying(Snažení), která aktuálně vysílá svou pátou řadu a na portálu Rotten Tomatoes se pyšní téměř stoprocentním hodnocením. Služba Apple TV je k dispozici za 12,99 USD měsíčně, případně jako součást výhodného balíčku Apple One.