iPad umí proměnit obyčejnou fotku v působivou 3D tapetu. Málokdo o této funkci ví

Apple do iPadOS přidal funkci, která dokáže z obyčejné fotografie vytvořit prostorovou tapetu s překvapivě působivým efektem. Jmenuje se Spatial Scene a přestože je dostupná už nějakou dobu, řada uživatelů o ní dodnes vůbec netuší.
Po aktivaci funkce systém pomocí umělé inteligence vytvoří z běžné fotografie hloubkovou mapu. Výsledkem je tapeta, která při naklánění iPadu vytváří jemný 3D efekt a působí dojmem, jako by jednotlivé objekty ve snímku byly v různých vzdálenostech od sebe. Efekt je nejlépe viditelný na zamykací obrazovce a díky většímu displeji iPadu vynikne ještě více než na iPhonu, zejména u fotografií pořízených na šířku.
Někteří uživatelé se obávali vyšší spotřeby energie, protože tapeta reaguje na pohyb zařízení. Ve skutečnosti by však funkce měla mít jen minimální dopad na výdrž baterie. O něco vyšší spotřeba se projeví pouze ve chvíli, kdy je aktivní zamykací obrazovka.
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Dobrou zprávou je, že Spatial Scene není exkluzivní pouze pro iPad. Funkce je dostupná také na iPhone 12 a novějších modelech. Pokud navíc vlastníte iPhone 15 Pro nebo novější Pro model, můžete stejný prostorový efekt vytvořit i z vlastních fotografií pořízených přímo telefonem. Na iPadu však díky většímu displeji a podpoře horizontálních snímků působí výsledek obzvlášť efektně.
Tapetu, na které si lze efekt parádně vyzkoušet, stáhnete zde