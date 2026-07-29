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iPad umí proměnit obyčejnou fotku v působivou 3D tapetu. Málokdo o této funkci ví

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple do iPadOS přidal funkci, která dokáže z obyčejné fotografie vytvořit prostorovou tapetu s překvapivě působivým efektem. Jmenuje se Spatial Scene a přestože je dostupná už nějakou dobu, řada uživatelů o ní dodnes vůbec netuší.

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Po aktivaci funkce systém pomocí umělé inteligence vytvoří z běžné fotografie hloubkovou mapu. Výsledkem je tapeta, která při naklánění iPadu vytváří jemný 3D efekt a působí dojmem, jako by jednotlivé objekty ve snímku byly v různých vzdálenostech od sebe. Efekt je nejlépe viditelný na zamykací obrazovce a díky většímu displeji iPadu vynikne ještě více než na iPhonu, zejména u fotografií pořízených na šířku.

Někteří uživatelé se obávali vyšší spotřeby energie, protože tapeta reaguje na pohyb zařízení. Ve skutečnosti by však funkce měla mít jen minimální dopad na výdrž baterie. O něco vyšší spotřeba se projeví pouze ve chvíli, kdy je aktivní zamykací obrazovka.

 

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Příspěvek sdílený Metav3rse is for the Culture (@metav3rse)


Dobrou zprávou je, že Spatial Scene není exkluzivní pouze pro iPad. Funkce je dostupná také na iPhone 12 a novějších modelech. Pokud navíc vlastníte iPhone 15 Pro nebo novější Pro model, můžete stejný prostorový efekt vytvořit i z vlastních fotografií pořízených přímo telefonem. Na iPadu však díky většímu displeji a podpoře horizontálních snímků působí výsledek obzvlášť efektně.

Tapetu, na které si lze efekt parádně vyzkoušet, stáhnete zde

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